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Une entreprise ne s’arrête jamais « au bon moment ». Une panne, un incident, une cyberattaque, une absence clé… et c’est toute l’activité qui peut se retrouver hors tension (et sous tension !). Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Dans ces moments-là, une question s’impose : que se passe-t-il quand le courant ne passe plus ? Le plan de continuité d’activité (PCA) – est précisément conçu pour éviter la coupure. Pourtant, il reste encore trop peu utilisé par les dirigeants de TPE et PME, souvent perçu comme un dispositif réservé aux grandes structures…

Anticiper la coupure avant la panne : pourquoi et quand agir

Un « PCA » ne se prépare pas au moment de la panne. Il se construit bien avant, lorsque tout fonctionne. C’est précisément ce qui le rend presque contre-intuitif… et donc sous-utilisé.

Le bon moment n’est pas celui où l’entreprise est à l’arrêt. C’est celui où des signaux apparaissent : dépendance à une personne clé, à un fournisseur critique, à un système informatique unique, tensions sur certains flux, ou encore absence de solution de repli en cas d’imprévu.

C’est quand tout va bien que le dirigeant doit se poser la question de la continuité.

Non pas pour éviter toute perturbation – c’est impossible – mais pour éviter qu’elle ne provoque une coupure brutale, un black-out qui oblige alors à avancer à l’aveugle.

Maintenir le courant : comment fonctionne un PCA ?

Un plan de continuité d’activité ne se limite pas à un constat. Il anticipe et organise la réponse. Il consiste à identifier les circuits essentiels de l’entreprise, puis à prévoir des solutions pour les maintenir actifs en cas de défaillance. Qui prend le relais ? Quelles fonctions doivent absolument continuer ? Quels circuits alternatifs peuvent être activés ?

Des solutions de secours sont définies, des relais humains ou techniques sont anticipés, et des procédures claires sont mises en place pour éviter toute désorganisation au moment critique. L’objectif n’est pas d’éviter la panne, mais la coupure totale qui peut mener à l’arrêt définitif de l’entreprise.

Maintenir le courant, même en mode dégradé, permet de préserver l’essentiel : les clients, les équipes, les engagements. Cette prise en charge limite les effets en cascade et évite le black-out opérationnel.

Un « PCA » bien construit ne supprime pas la crise. Il permet de la traverser sans rupture – en fournissant une impulsion telle une batterie de secours – et d’inverser le courant.

Remettre sous tension : un levier de performance durable

La continuité ne s’arrête pas à la gestion de l’incident. Elle conditionne aussi la reprise.

Un « PCA » permet de relancer rapidement l’activité, de réactiver les circuits et de retrouver une dynamique sans désorganisation ni perte de contrôle. Il évite les redémarrages précipités et les décisions prises sous tension. Mais son intérêt va bien au-delà de la fonction d’un groupe électrogène.

En structurant les dépendances, en clarifiant les priorités et en sécurisant les flux, il améliore le pilotage global de l’entreprise. Il permet d’anticiper les points de fragilité, de fiabiliser les processus et de gagner en réactivité. Autrement dit, il ne sert pas uniquement à gérer le court-circuit exceptionnel, il renforce également le fonctionnement au quotidien.

Un plan de continuité d’activité n’est donc pas un document que l’on rédige pour se rassurer. C’est un véritable outil de pilotage. Un levier pour éviter la coupure, maintenir l’activité sous tension et sécuriser la performance, même dans des environnements instables. Car au fond, la question n’est pas de savoir si une panne surviendra. Mais si – et comment – l’entreprise sera capable… de continuer quand cela arrivera.