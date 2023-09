Temps de lecture estimé : 2 minutes

Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Le rebond d’une icône

Cet été, difficile de passer à côté du retour gonflé de la poupée mondialement connue. Barbie a envahi les salles et les réseaux sociaux avec ses codes et ses couleurs. Une vraie performance artistique qui remet au goût du jour ce jouet phare né en 1959 qui a traversé des hauts et des bas, avec de fortes baisses de ventes au cours des dernières décennies. Pour rebooster l’image (et le chiffre d’affaires), tout est permis : partenariat avec des entreprises de mode, nouvelles silhouettes pour s’éloigner du mannequin parfait, lancement de poupées porteuses de handicap à l’occasion des 60 ans de Barbie… Mattel surfe aussi sur les produits et séries dérivées : livres, dessins animés, etc. Le long métrage de Greta Gerwig booste les ventes et va devenir un modèle. En effet, l’engouement inspire Mattel qui travaille sur de nouveaux films inspirés par d’autres gammes de jouets de la marque comme Polly Pocket ou Hot Wheels. D’autres rebonds en perspective ?

Un film qui en (pro)jette

Le film avec Margot Robbie et Ryan Gosling est loin d’être accessoire pour les cinémas qui ont ainsi vu les entrées se multiplier cet été, à une période où habituellement les salles obscures sont plutôt délaissées. Un beau (re)bond de fréquentation en France réalisé sans trucage dû notamment à ce film rose bonbon. Mais dans tout ce bruit(age) médiatique, la production avait-elle prévu une interdiction de diffusion dans plusieurs pays du monde comme le Vietnam, l’Algérie ou encore le Liban ? Malgré cette censure, la comédie hollywoodienne s’est imposée avec des répliques acidulées, un scénario décalé et une campagne marketing bien huilée. « Barbie » entre en effet dans les plus gros succès de l’histoire cinématographique.

Un hymne au rebond

Une bande (très) originale diffusée massivement sur les ondes radio participe également à écrire le succès de ce film. Ce retour aux tonalités pop et colorées a surtout permis à un groupe des années 1990-2000 de faire un come-back haut en couleurs. Le morceau « Barbie Girl » d’Aqua est un bel exemple de rebond mélodieux : ce titre, gros succès international en 1997, génère à l’époque des fausses notes. En effet, Mattel engage des poursuites judiciaires qui seront rejetées en 2002. La marque utilise ce morceau plusieurs années après dans ses publicités, et aujourd’hui, Aqua revient sur le devant de la scène grâce au film de l’été qui utilise un sample du tube du groupe danois et à la campagne orchestrée pour en faire un gros succès. La nouvelle tournée mondiale annoncée fera-t-elle vibrer le public et accordera-t-elle à la carrière d’Aqua un nouveau rythme harmonieux ?