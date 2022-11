Temps de lecture estimé : 1 minute

Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français. Zoom sur l’actu rebond du moment !



Le secteur des crèches : des tempêtes avant le retour du soleil ?

L’univers de la petite enfance traverse depuis quelque temps une houle ininterrompue. Souvenez-vous, la crise sanitaire imposait fermeture, protocoles contraignants, scandales en cascade… Les revers se suivent et entraînent dans leur sillon des difficultés pour les acteurs du secteur des crèches. NeoKids vient de faire aveu de faillite. Un rebond est-il encore possible pour les 17 structures qui emploient 110 professionnels de la petite enfance via un repreneur ? Le revers de ce groupe basé en Belgique serait-il la face visible d’un iceberg qui risque de voir couler d’autres acteurs ou une alerte pour qu’ils s’adaptent, pivotent et se relancent ?

Twitter : une histoire de perpétuels rebonds

Twitter, réseau social bien connu, ne cesse de faire parler de lui. Faire le buzz, un must grâce à son nouveau patron Elon Musk. L’entrepreneur tente de prendre (imposer ?) ses marques afin de naviguer. Le réseau ne cesse de rebondir selon les vents (parfois contraires) insufflés par son dirigeant. Va-t-il tenir la barre ? Quel avenir pour ce réseau d’ores et déjà déserté par un certain nombre d’utilisateurs ? Twitter vogue-t-il vers un piètre échec ou vers un rebond porteur d’un succès insoupçonné ?

Route du Rhum : chavirer et se relever grâce à la solidarité entre pairs

La vie d’entrepreneur est un peu comme la mer : parfois calme, brillante dans la lumière des rayons du soleil, avec une partie sous-marine cachée et pourtant bien animée. Et parfois elle est faite de remous voire de vagues déferlantes et de tempêtes qui peuvent nous faire chavirer. Mais, à l’instar de Brieuc Maisonneuve, entrepreneur-rebondisseur et navigateur, et de sa dernière aventure sur la Route du Rhum, le salut de l’entrepreneur peut venir d’une main tendue par un pair tel que Jean-Pierre Dick. C’est cet élan de solidarité qui aide le rebondisseur à sortir la tête de l’eau et à reprendre la navigation pour faire cap vers le succès !