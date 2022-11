Temps de lecture estimé : 2 minutes

Parlons sport, pensons business ! Après un départ reporté, les 138 skippers de la Route du Rhum devraient pouvoir prendre le vent ce mercredi 9 novembre.

Départ de Saint-Malo. Direction la Guadeloupe. Et ce sans escale ! Les navigateurs les plus rapides devraient rejoindre les côtes caribéennes en sept jours. Cette course, courue tous les quatre ans, rameute à chaque édition plus de spectateurs. Et donc plus de sponsors !

C’est un record de participation. 138 solitaires ont trouvé les financements et le sponsoring nécessaires à la préparation de cette transat. Voilà un indicateur de bonne santé pour l’événement. La Route du Rhum se montre de plus en plus bankable. Hubert Coudurier par exemple, le directeur de la rédaction du Télégramme (média partenaire de la course), confiait en septembre que parrainer des courses de bateaux représentait un revenu non négligeable pour son groupe. Pour rappel, le Groupe Télégramme est également propriétaire de la Solitaire du Figaro.

La Route du Rhum bascule ainsi, petit à petit, dans une autre dimension. Celle du Vendée Globe et de la Transat Jacques Vabre. Pour cause, la voile glane chaque année plus de supporters. En six ans, le sport a progressé de 36 % en matière de popularité. Si elle reste loin des pratiques les plus appréciées des Français, la voile plaît tout de même à 20 % d’entre eux. La route vers Pointe-à-Pitre profite clairement de ce regain d’intérêt.

Une course qui se veut visible

Pour le départ et l’arrivée, tout a été réfléchi afin d’être le plus sensationnel possible. Les spectateurs peuvent admirer les voiliers pendant de longs moments autour des côtes bretonnes et guadeloupéennes. Le trajet offre donc une tribune exceptionnelle aux sponsors. Et cette année de grands groupes ont décidé d’en profiter. Crédit Mutuel, Prysmian Group, la Banque Populaire… Tous se joignent à la fête et permettent aux solitaires d’être mieux équipés et plus performants.

Interrogé par nos confrères du Télégramme, Antoine Carpentier, navigateur au départ de Saint-Malo, estime qu’un « bon budget » lui a été alloué. Son sponsor, Redman, lui a confié 400 000 euros. Un montant non négligeable pour un trajet de Class40 – l’équivalent d’une course de deuxième division.

Un sponsoring délicat sur le papier

Le caractère aléatoire d’une course maritime a longtemps rendu le sponsoring difficile. Surtout pour les courses moins médiatiques comme celle-ci. Il suffit d’une arrivée nocturne, d’un retard trop conséquent ou d’un accident de route pour ruiner la visibilité d’une marque. Un pari risqué, qui effraie les entreprises les plus frileuses.

À l’inverse, si tout se passe bien, c’est le jackpot ! Pour le Vendée Globe, le panéliste Kantar a estimé qu’un monocoque rapportait en moyenne 500 000 euros à son constructeur au terme de la course. Pour le gagnant c’est encore plus. Tout laisse donc à penser que les voiliers de la Route du Rhum sont également rentables. Bien sûr, dans de moindres mesures.

Une fête bien avant le départ

Dans le village créé spécialement pour la Route du Rhum, les marques aussi se bousculent. Les partenaires officiels de la transat sont présents. Armor Lux, Brittany Ferries, Suzuki et d’autres s’associent à la Banque Populaire pour proposer des activités, du merchandising et des stands en tous genres. Le village a été visité par plus d’un million de personnes lors des précédentes éditions. Cette année encore ils sont nombreux à avoir investi les 70 000 m² d’espaces réservés pour l’occasion depuis le 26 octobre.

Les prolongations

La F1 regagne de la vitesse • 744 millions de dollars générés sur le deuxième trimestre de 2022. La ligue de sport automobile la plus prestigieuse profite d’un regain d’intérêt historique. Le retour des foules a provoqué une hausse des droits médiatiques et de parrainages. Et les résultats qui en découlent sont exceptionnels. Le bénéfice d’exploitation de la Formule 1 a, par exemple, fait un bond de 65 millions d’euros par rapport à 2021.

FFF et Xbox, deux philanthropes insoupçonnés • Le projet « Xbox FC » est soutenu par la Fédération française de football (FFF). Il a pour but de rénover les infrastructures des clubs de foot amateurs. Le groupe promet un suivi pour vérifier l’entretien des nouveaux centres d’entrainement. Le streamer Domingo et la joueuse lyonnaise Sakina Karchaoui parrainent le projet !