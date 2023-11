Temps de lecture estimé : 2 minutes

Une chronique spéciale « Halloween » signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

« La prophétie des ombres » de l’échec plane sur la vie entrepreneuriale…

« Au cœur de la nuit », « sans un bruit », l’entrepreneur a parfois du mal à trouver le repos. « Dans le noir », il ressent « les frissons de l’angoisse », où à « l’heure du loup », tel « Freddy sort de la nuit », une peur ancienne prend « possession » de son âme. Elle lui fait vivre alors « une nuit en enfer » : celle de l’échec. « Le locataire » qui met le chef d’entreprise sous « haute tension » est « toxique ». Pourtant invisible, cette peur hante ce dernier tel un « Poltergeist ». Ce « Dracula, prince des ténèbres », se délecte alors et peut faire un véritable « massacre (à la tronçonneuse) » lorsque le dirigeant se retrouve seul dans « les griffes de la nuit ». L’échec est devenu aujourd’hui en France « le Croque-mitaine ». Il ne se cache pas « dans les hautes herbes », mais des réseaux sociaux et de la vie sociale en général. Est-il nécessaire de faire appel à « l’exorciste » pour faire changer le regard sur l’échec ?

Entrepreneurs, halte aux « faux-semblants »

« Les autres » peuvent aussi traverser « la malédiction » de ce « rendez-vous avec la peur » de l’échec et vivre eux aussi un véritable « inferno ». Même « les innocents » qui semblent vivre des success stories traversent des épreuves. Arrêtez d’éprouver de la « répulsion » face à l’échec entrepreneurial. Qui sait, pointer du doigt un échec ou juger un entrepreneur à ses seules déconvenues seront peut-être demain « les crimes du futur » ?

Tel « Dr Jekyll et Mr Hyde », certains entrepreneurs vivent chaque jour comme un « Halloween : la nuit des masques », préférant garder « le silence (des agneaux) » quant à leur peur de l’échec ou les épreuves qu’ils peuvent traverser. « Grave » erreur ! Vous traversez une déconvenue ? Il ne faut pas céder à la « psychose » ni rester sous « l’emprise » du regard des autres ou de la peur. Ne prenez pas « la mouche » … « Le chat noir », ce n’est pas vous, que ce soit un « vendredi 13 » ou non ! Nul besoin de faire du « vaudou » ou « d’incantation » pour vous en sortir.

« Les griffes de la peur » de l’échec : s’en sortir

Quel est « le mauvais esprit (d’Halloween) » qui a dit un jour à un entrepreneur « ne dis rien » ? Il est primordial, voire vital, de ne pas rester en « solitaire ». Echanger avec des pairs peut s’avérer nécessaire voire salvateur et aider à ne pas rester « en eaux troubles » ni sombrer dans « l’antre de la folie » et peut parfois éviter que « la tour » ne s’effondre. L’entrepreneuriat n’a pas besoin de « martyrs », ni d’une « invasion » de cette « opération peur ».

Celui qui cède aux « pulsions » de l’entrepreneuriat n’a pas à rester seul ou à s’enfermer dans « la cabane dans les bois ». Tout comme « les oiseaux », les entrepreneurs peuvent se regrouper pour (parfois) trouver la bonne direction, avancer, aller de l’avant. Entreprendre n’est pas un « jeu d’enfant ». Alors, « ne vous retournez pas » sur vos mésaventures. Acceptez-les comme des richesses, retenez les leçons qu’elles vous apprennent, écoutez votre « sixième sens » ou votre « intuition » et rebondissez ! Que ce soit « 28 jours plus tard », « 28 semaines plus tard », ou « au-delà », vous verrez que finalement « ça » n’était pas si « grave » et qu’au contraire, avoir parfois la (ci)trouille ou se planter fait partie intégrante de la vie d’un entrepreneur.

Échouer est « le rite » de tout entrepreneur qui le transforme et le fait entrer dans « le cercle » des entrepreneurs-rebondisseurs. Votre « destination finale » : le rebond !