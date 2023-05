Temps de lecture estimé : 2 minutes

Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français. Cette semaine, sport et rebond sont à l’honneur !



3, 2, 1 : Go pour la reprise

Alors que GoSport était forfait, Intersport a fait une belle entrée de jeu et marqué 72 points (de vente). La fermeture de rideau, définitive pour 9 magasins de l’enseigne aura été une mi-temps pour les salariés des nombreuses boutiques qui vont se remettre en piste après quelques changements bien évidemment. Le tribunal de commerce de Grenoble a arbitré en faveur d’Intersport. Certains vont rester sur la touche, mais ce rebond permet de sauver 90 % des emplois. L’enseigne bleue et rouge va muscler son maillage national et proposer aux Français, grâce à une équipe de professionnels étoffée, des produits et services pour bien s’équiper et pratiquer, en amateur ou non, leurs activités sportives préférées. L’objectif est clair : gagner la course des parts de marché pour être sur la première marche du podium devant Décathlon. Intersport aura-t-il des supporters qui lui permettront de faire de ce rebond une success-story ?

« Rebond », une transition entrepreneuriale et responsable

Simon Mutschler, serial entrepreneur du ballon rond, a lancé sa première société de ballons à l’âge de 20 ans. Mais, il a décidé de transformer l’essai en proposant des ballons éco-responsables de haute volée en créant Rebond. Depuis, la société fait route vers le succès en marquant des points sur le terrain de l’innovation et de la responsabilité environnementale. Rebond n’a pas volé sa place de titulaire en proposant des ballons biosourcés, testés avec succès lors du Mondial de football des moins de 16 ans de Montaigu en 2023. L’objectif des prochaines saisons : le recyclage. Avec une vision offensive, Rebond compte également bien continuer à dribbler la concurrence en proposant d’autres ballons de sports éco-conçus : rugby, basket, volley et handball sont ainsi dans sa ligne de mire. Simon Mutschler est un exemple pour tous les jeunes entrepreneurs qui souhaitent marquer leur empreinte dans le monde des affaires en jouant collectif pour le bien de la planète. Un parcours, en un mot : Rebondissant.

Le rebond, une seconde nature pour les sportifs !

Bien souvent en retraite sportive avant leurs 40 ou 50 ans, de nombreux professionnels se reconvertissent lorsque l’heure de la fin du dernier match a sonné. Après parfois un passage aux vestiaires plus ou moins long pour certains avant de trouver une nouvelle voie, ils s’entraînent vers un nouveau rebond. Certains anticipent et jonglent même entre leur carrière sportive et l’entrepreneuriat, comme Teddy Riner, le célèbre judoka, ou encore Hervé Touré qui a mené de front basket pro de haut niveau, création d’entreprise et écriture. Et pour ces compétiteurs dans l’âme, difficile de ne pas devenir accro à l’adrénaline de l’entrepreneuriat, avec ses hauts et ses bas, mais cette envie qui ne les quitte pas : rebondir, se remettre en selle et aller de l’avant !