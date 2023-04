Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le train, une arme de combat pour défendre notre climat ? Oui, à la condition d’aller plus loin dans la mise en concurrence. Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Le train de vie de la SNCF

La France a-t-elle un train de retard ? Alors que de nombreux pays ont ouvert le marché du rail à la concurrence depuis plusieurs années, dans l’hexagone, seul le fret et le transport international de voyageurs étaient concernés jusqu’à fin 2021. Depuis, la libre concurrence des lignes ferroviaires est possible, aussi bien pour les grandes lignes que les TER. Cependant, sa mise en œuvre reste complexe. Ce rebond après plus de 80 ans de monopole devait changer le train de vie de la SNCF. Pourtant, peu de lignes sont attribuées à d’autres compagnies. Soit la SNCF remporte les appels d’offres… Soit les concurrents ne se bousculent pas au portillon. Aujourd’hui, la compagnie historique continue d’embarquer les voyageurs sur le territoire français. Sauf quand les rebondissements viennent perturber les trajets…

Quand les transports font dérailler les entreprises

Les perturbations dans les transports, comme les mouvements de grève, les retards ou les défaillances, impactent fortement les entreprises. Événements annulés ou reportés, retards de livraison ou de rendez-vous… Ces incidents conduisent les chefs d’entreprise à s’adapter et à rebondir en permanence. Mise en place du télétravail, usage de la visio, décalage d’entrevue… Cependant, selon leur activité, toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre ce type de changements au risque de rester à quai ou de se retrouver à l’arrêt. Problèmes de transports ou problème d’approvisionnement en carburant peuvent amener à des ralentissements voire des voies sans issue pour les entreprises. Rater le coche avec un client ou un fournisseur peut en effet amener une société droit dans le mur. Déjà fragilisés ces dernières années, les entrepreneurs vont-ils arriver à se remettre sur les rails ?

Prendre Le Train en marche

Que de rebonds pour Le Train, nouvel opérateur ferroviaire, qui lance à grande vitesse une levée de fonds. Après l’entrée d’investisseurs privés et un retard de plus d’un an dans son lancement après avoir ramé pour essayer de trouver du matériel d’occasion, la société transporte son modèle sur Tudigo, une plate-forme participative pour ouvrir son capital au grand public. Cela devrait permettre de se remettre sur les bons rails et de poursuivre sa route en finançant notamment la formation des équipes, la mise en œuvre du système d’information ou encore les études de conception des rames. Une manière d’encourager la mobilité responsable en accrochant aux wagons les particuliers ?