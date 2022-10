Temps de lecture estimé : 1 minute

Pénurie d’essence : entrepreneurs, rebondissons ! Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.



Les pénuries se multiplient depuis plusieurs mois et le manque d’essence impacte durement l’économie et les entreprises. Tandis que la moutarde monte au nez de certains, nul besoin d’ajouter de l’huile sur le feu. Pour tenir bon face à ce nouveau défi, revenons à l’essence-même de l’entrepreneuriat : innover et rebondir !



Comment aller travailler ? Comment produire et livrer ses clients quand, au quotidien, l’essence vient à manquer alors qu’elle est au cœur du modèle économique de l’entreprise ? Ceux qui le peuvent ont toujours l’option de remettre en place le télétravail. Mais pour les autres, il va leur falloir être inventifs pour rebondir.

L’essence : une panne récurrente, donc moteur de solutions innovantes ?

Comme dans chaque crise, si elles ont vidé les réservoirs de leurs véhicules, les entreprises n’ont pas encore écoulé leurs stocks d’alternatives et d’initiatives. Des problématiques liées aux difficultés d’approvisionnement en carburant, elles en ont déjà connu par le passé : 1996, 1997, 2000 ou encore 2010. Aujourd’hui, pour se déplacer, des outils en ligne sont proposés pour trouver de l’essence à proximité, les plates-formes de covoiturage enrichissent leurs fonctionnalités, les véhicules électriques sont en circulation voire en partage. De leurs côtés, les collaborateurs alternent entre transports en commun, covoiturage, vélos et trottinettes. Ou même la marche selon les infrastructures et les distances sur leurs territoires… Tout cela soutient in fine la croissance d’autres pans de l’économie.

Pénurie de carburant… vers une sobriété énergétique ?

À l’heure où la sobriété énergétique et le souci de l’environnement sont de mise, faisons le plein de patience et de bonnes idées. Plutôt qu’une ruée vers l’or noir, imaginons des innovations rebondissantes pour continuer à faire tourner l’économie en tenant compte d’un carburant cher et d’une énergie rare. Le plus important étant de se soutenir entre entrepreneurs, de s’entraider et de ne pas se diviser pour préparer ensemble l’étape suivante.