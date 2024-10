Temps de lecture estimé : 2 minutes

Faire de nos peurs une opportunité, un rebond. Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Halloween : un rebond au goût sucré

Alors que certains étaient effrayés par l’arrivée d’Halloween en Europe, d’autres ont su transformer cette peur en opportunité. Sorcières, bonbons, lanternes… tout est réuni pour remonter le moral et les chiffres d’affaires en berne. Les commerces de friandises et les magasins de déguisements connaissent un regain d’activité, tandis que des lieux touristiques tels que le Parc des Oiseaux, le Musée de l’Illusion, ou celui de l’Air et de l’Espace rebondissent sur cette fête devenue populaire en France. Halloween arrive à point nommé, offrant une saisonnalité précieuse entre les vacances d’été, la rentrée et les fêtes de fin d’année. Pour ces acteurs, c’est une occasion rêvée de s’approprier cette thématique et de ressusciter leurs activités.

Walibi : du (vam)pire au meilleur

A l’heure où les fantômes et autres personnages assombrissent les journées de visiteurs terrifiés, Walibi connaît un beau succès en exploitant la thématique d’Halloween et en surfant sur les peurs : une nouvelle saisonnalité pour un parc d’attraction qui pourrait, en période automnale, être déserté. Pourtant, le groupe avant de s’implanter et de se développer a eu quelques ratés avec des acquisitions ou projets qui n’ont pas abouti. L’enseigne belge a même traversé trois reprises avant de devenir français et surtout une des plus belles attractions de la Compagnie des Alpes. Walibi, comme beaucoup de parcs, a également subi de plein fouet la crise covid : fermeture obligatoire, l’horreur pour tout entrepreneur ! Mais tel un zombie, il a su se relever. Aujourd’hui par exemple, le site français des Avenières est dans le top 20 des meilleurs parcs d’attraction européens. Une de ses forces ? Innover sans cesse en proposant de nouvelles attractions, activités ou spectacles. Effrayant ? Non, rebondissant !

Tous les entrepreneurs ont un squelette dans leur placard

Le mot rebondir fait tout de suite peur : l’échec en tête n’est toujours pas à la fête. Pourtant, le rebond n’est pas toujours synonyme de liquidation ! Prévenir plutôt que guérir et savoir pivoter avant la chute sont des indispensables pour les chefs d’entreprise. L’entrepreneuriat est un peu comme des montagnes russes, des hauts et des bas, parfois quelques frayeurs, mais les déraillements restent rares… La clé du succès ? Savoir freiner, prendre de la hauteur, prévoir des voies de secours, plutôt que d’attendre que le wagon aille droit dans le mur. Toute entreprise traverse à un moment donné des difficultés : quelques frayeurs ne sont pourtant pas forcément des erreurs, mais peuvent être des expériences non pas maléfiques, mais bénéfiques. Stop à la (ci)trouille et oui au rebond !