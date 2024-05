Temps de lecture estimé : 2 minutes

Ne devrait-on pas apprendre aux entrepreneurs à rebondir ? Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

La leçon de base : intégrer le rebond dans le cursus

Lorsque les cloches des écoles de commerce sonnent, le cours de rebond devrait être au programme. Échouer est une méthode d’enseignement, une répétition avant l’examen final de la réalité entrepreneuriale. Ces établissements doivent se muer en véritables serres, cultivant non seulement les compétences, mais surtout la résilience nécessaire pour anticiper les signaux faibles et surmonter les échecs. C’est en offrant l’engrais de connaissances du rebond aux futures jeunes pousses que celles-ci, plus fortes, pourront s’épanouir dans un environnement plus fertile, prêtes à faire face aux aléas et à faire fleurir l’économie.

Réviser la culture du risque : un examen rigoureux

En France, la peur de l’échec colle aux bancs de l’école comme un chewing-gum sous un pupitre. Il est crucial de réformer cette mentalité, de la décoller progressivement pour libérer les ambitions. Les futurs entrepreneurs doivent être formés comme des athlètes de haut niveau, prêts à plonger dans l’arène de l’entrepreneuriat, équipés pour transformer chaque défaite en un tremplin vers le succès. Les clés du succès pour obtenir le diplôme d’entrepreneur en devenir averti ? Le partage d’expérience, l’anticipation et le rebond.

Soutien scolaire rebondissant pour entrepreneurs en croissance

Les écoles de commerce et autres établissements qui accueillent les entrepreneurs de demain doivent forger des alliances avec le monde entrepreneurial pour proposer du concret permettant d’appréhender les hauts et les bas de la vie d’un entrepreneur et de forger sa capacité de rebond : des conférences sur le rebond, des ateliers pratiques sur la résilience, et des témoignages de ceux qui ont transformé leurs revers en succès. Ces initiatives telles que celles proposées par les Rebondisseurs Français prépareront les étudiants non seulement à réussir mais à exceller avec panache dans l’art de rebondir. Avoir un bon bagage pour voyager dans l’univers de l’entrepreneuriat est important, mais détenir les clés de ce dernier est indispensable afin d’éviter les écueils et d’être prêt, à tout moment, à modifier son itinéraire en conservant comme destination le succès.