Échouer, rien de plus normal, rebondir, ça s’apprend. Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Quand j’étais petit, je faisais des fote… Et alors ?

« Ne t’inquiète pas, c’est le métier qui rentre ! ». Combien de fois avez-vous entendu cette expression étant enfant ? Genou écorché, petite chute, faute d’orthographe, etc. « Ce n’est pas grave ! C’est comme ça que tu apprends. » Car oui, grandir passe par des étapes : avant de se tenir debout pour la première fois, combien de fois faut-il tomber ? Certains passent par des étapes intermédiaires, d’autres ont besoin d’aide… Jusqu’au jour où, enfin, l’on réussit ! À la maison, à l’école, des apprentissages sont nécessaires pour avancer, évoluer, rebondir et enrichir ses connaissances et expériences.

Et aujourd’hui, pourquoi dois-je cacher mes erreurs ou échecs ?

Et en grandissant ? Dans la vie professionnelle, cela est (ou devrait) être pareil. Pourtant, devenu adulte, la moindre erreur peut devenir synonyme de honte ou amener à être pointé du doigt. Pourquoi ce changement de regard ? Des injonctions de la société incitent à la perfection ou du moins à valoriser uniquement les succès. Pas de place pour le doute, le revers, l’erreur ou l’accident de la vie. Où est donc passée la bienveillance et cette notion de banalisation des revers ? Car oui, traverser des épreuves, ne pas réussir du premier coup, c’est normal : cela peut arriver à tout le monde… Et les exemples dans l’entrepreneuriat foisonnent à l’image d’Anne-Sophie Tuszynski, Julia Cattin, Flavien Denechère, Justine Hutteau ou encore Taïg Khris.

Changeons de regard !

À l’arrivée, comme le disait l’abbé Pierre : « Le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d’oser. » Prenons des initiatives, essayons, mais surtout osons ! Et ce n’est pas grave si des déconvenues surviennent, ce sont avant tout des leçons qui enrichissent l’expérience et peuvent être (très) utiles pour rebondir. Échouer est une force si on s’en sert pour grandir et avancer. Certains le savent depuis très longtemps, comme Confucius : « La plus grande gloire n’est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. » Valorisons ces revers, changeons de regard, rebondissons !