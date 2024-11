Temps de lecture estimé : 2 minutes

Zoom sur le rebond au sein des food courts. Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Les carottes sont cuites pour les food courts lyonnais

Dans la capitale de la gastronomie, les food courts ne semblent plus faire recette. L’intérêt pour ces lieux à la mode dans de nombreuses villes en Europe serait-il retombé comme un soufflé ? Pour le Food Society lyonnais, plus grand food court de France situé au centre commercial de la Part Dieu, qui a fermé ses portes juste avant l’été, c’est la fin des haricots. De son côté, le Food Traboule ne voit plus la vie en rose. Ce food court lancé en 2020 et repris fin 2021 par les chefs étoilés Tabata et Ludovic Mey a été placé en redressement judiciaire avec plan de cession. Un espoir : trouver un repreneur pour mettre des étoiles plein les yeux et de délicieux mets dans les papilles des clients de ce lieu bien connu situé à la Tour Rose de Lyon.

Lyon, la cour des grands pour ces néo-restaurants ?

Le phénomène des food courts est-il donc en train de renverser la vapeur ? Les crises successives et la baisse du pouvoir d’achat des consommateurs vont-elles tuer ces lieux de convivialité dans l’œuf ? Ou ont-ils fait une course à l’échalote en région lyonnaise ? Bien que ces halles gourmandes plaisent, elles traversent, comme beaucoup d’entreprises, des difficultés et pédalent parfois dans la semoule. Certaines finissent par ne plus avoir un radis, d’autres coupent la poire en deux en trouvant des solutions pour mettre du beurre dans les épinards, d’autres encore traversent des pommes de discorde avec leurs associés et, parfois, les dirigeants en ont gros sur la patate. Mais certains lieux n’ont pas du sang de navet et continuent leur aventure !

Food courts : appuyer sur le champignon du rebond

La Commune à Lyon 7 continue d’avoir la pêche… Et, dans d’autres villes comme Paris, le Food Society, Ground Control ou encore le Felicità sont loin de manger les pissenlits par la racine ! Ce modèle de restauration multi-propositions apporte un renouveau dans l’univers du secteur et continue de se développer un peu partout en France : la Friche (qui a déménagé plusieurs fois) ou Grand Scène à Lille, Ô Cargo à Fréjus, La Garde et en Avignon, les Halles du Lez à Montpellier, etc. Mais le modèle mijote encore aussi dans d’autres villes à l’instar de la Boca à Bordeaux qui a choisi de trouver un nouvel élan et rebondir en se plaçant en redressement judiciaire depuis plusieurs mois…

Les food courts font leur entrée dans les habitudes culinaires des français, et bien que certains restent à plat face à la conjoncture qui les dessert, la plupart font de la résistance. Mais, lequel d’entre eux trouvera LA bonne recette pour rebondir face aux aléas de la vie entrepreneuriale ?