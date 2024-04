Temps de lecture estimé : 2 minutes

Du rebond chez Duralex… Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Duralex, une marque de verre au caractère bien trempé

Tel un cristal éternel, Duralex a traversé les âges, façonnant son parcours avec la clarté de ses verres depuis la création de la verrerie par le vinaigrier Desseaux en 1927. Sortie du moule en 1945, la marque Duralex a su se forger une réputation mondiale, devenant un pilier de la verrerie française. Des cantines scolaires aux tables des plus grands chefs, la marque laisse sa trace. Malgré les défis, elle a toujours su se montrer résiliente, comme un verre trempé dans les épreuves de la vie, se renforçant à chaque choc. Chaque revers a été une opportunité de se réinventer, de se polir davantage pour briller de mille feux.

Duralex, du verre soufflé au rêve brisé

Parfois ébréchée par les aléas économiques, l’entreprise a connu des redressements, liquidations ou encore cessations de paiement, elle a également changé de main à plusieurs reprises. La prise de contrôle en 2021 par Pyrex avec le changement de nom du groupe l’année suivante pour devenir la Maison française du verre ont montré que malgré les épreuves, Duralex a su recoller les morceaux, transformant chacune en une occasion de briller à nouveau. Pourtant, en 2022, face aux hausses des prix de l’énergie, la marque a dû suspendre sa production très énergivore pour éviter de boire la tasse. La goutte d’eau qui a fait (à nouveau) déborder le vase ? Avec la dette carbone héritée du précédent exploitant de l’usine de la Chapelle-Saint-Mesmin en 2024, la coupe est pleine.

De l’art de vivre à celui de faire table rase

Aujourd’hui, alors que Duralex fait face à de nouveaux défis et se retrouve à nouveau en carafe, elle va devoir puiser dans son héritage de résilience pour se réinventer une fois de plus. La direction espère briser la glace en trouvant un repreneur qui puisse forger un nouvel éclat à la marque. A l’instar des verres produits, l’entreprise et ses salariés vont devoir être très résistants pour éviter la casse. Dans chaque éclat de verre brisé réside une opportunité de création, une chance de façonner un avenir plus brillant. Un maître dans l’art du Kintsugi entrepreneurial répondra-t-il à cette opportunité d’offrir un nouveau phœnix à Duralex et de sublimer ce joyau de l’industrie française ?