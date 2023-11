Temps de lecture estimé : 2 minutes

Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Entreprendre, c’est naviguer : des eaux calmes aux tempêtes assumées. Filons ensemble la métaphore marine…



La vie entrepreneuriale est loin d’être un long fleuve tranquille. Le chef d’entreprise traverse des eaux calmes, mais aussi parfois des remous, voire des tempêtes. Et c’est normal. Il n’y a pas de honte à avoir et nul besoin de se cacher. Certes, il est plus facile de parler du beau temps et des succès. Combien partagent leurs réussites sur les réseaux sociaux ou mettent en avant celles-ci auprès du grand public ? Il peut sembler plus inspirant de voir des histoires à succès dans le tourbillon des informations, et pourtant…

Braver les intempéries et rebondir

Parler des perturbations que traversent les entrepreneurs, des intempéries qui peuvent déferler et parfois tout emporter, est indispensable. Montrer qu’il est courant d’avoir des périodes de sècheresse commerciale, des inondations de relances, des tornades dues à une mauvaise communication ou encore des orages qui grondent au sein même de son entreprise, c’est éviter peut-être une dépression du dirigeant ou un naufrage de la société. Échanger avec d’autres chefs d’entreprise qui ont eux aussi bravé des ouragans et qui depuis s’en sont sortis ou changé de barque, permet de retrouver un certain calme dans l’œil du cyclone afin d’affronter celui-ci fort des expériences de pairs, de naviguer dans une mer agitée avec un phare pour être guidé, de retrouver le souffle pour aller de l’avant.

S’entourer pour éviter les naufrages et faire cap sur la réussite

Pourquoi attendre de se laisser submerger ? Ne pas rester seul tout au long de son parcours entrepreneurial est primordial. S’entourer de pairs, mais aussi d’experts, est un bien nécessaire, qui peut être utile à tout moment dans la vie d’un dirigeant. Cela permet d’éviter des écueils, d’anticiper certaines perturbations, d’être en alerte vigilance, de redresser la barre avant de couler ou encore d’avancer avec un vrai équipage et les bons outils dans les périodes de tourmente. Chaque vague surmontée est une leçon apprise et une opportunité de croissance. Chaque défi est un tremplin vers la réussite. Et qui sait, ce parcours, avec ses petites vagues et ses raz-de-marée pourra inspirer d’autres entrepreneurs et mener vers le succès ?