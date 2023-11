Temps de lecture estimé : 2 minutes

Tempêtes Ciaran et Domingos : les entreprises sous haute tension. Face aux instabilités d’un climat en déroute, la vie économique doit s’adapter. Nous sommes plus que jamais en résilience… Et désireux de rebondir !



Coupures d’électricité, chutes d’arbres, effondrement de murs, toitures envolées, crues… La tempête Ciaran a mis la vie de nombreux Français (et d’entreprises) entre parenthèses le temps de son passage (éclair). Les appels à la vigilance ont permis de tempérer les prises de risques et de réduire les conséquences.

Dans la précipitation, beaucoup ont pris des mesures de protection : mais celles-ci ont-elles été suffisantes ? Après le passage de Ciaran, les départements concernés peuvent souffler…Et faire un point sur la situation. Pourtant, le bilan est lourd avec des dégâts matériels importants. Les services météo ont eu vent d’une seconde tempête, Domingos, qui a touché la France fin de semaine dernière. Cela jette un froid sur les zones qui sont à nouveau impactées.

Pressions météorologiques : une tempête de défis pour les entreprises

Ces dépressions automnales ajoutent une pression supplémentaire sur certains dirigeants déjà secoués par le climat économique instable. De nombreuses entreprises, notamment dans le transport routier, alertent sur les pertes engendrées. Après avoir essuyé les tornades de la conjoncture économique, cette météo capricieuse les plonge dans la grisaille et dans un état d’esprit maussade. Face à ces pertes sèches, relever la barre s’annonce comme un défi de taille pour certains entrepreneurs, déjà à bout de souffle. Comment rebondir après de telles catastrophes naturelles qui pourraient se multiplier dans les prochaines années ?

Rebondir face aux intempéries …Et anticiper !

La France est déjà impactée depuis longtemps par des phénomènes météorologiques de fortes intensités. Les Antilles sont régulièrement touchées par des cyclones qui laissent leurs traces et derrière lesquels il faut reconstruire. En métropole, les perturbations météorologiques peuvent également se déchainer et nécessiter un temps plus ou moins long pour se relever et aller de l’avant.

En cas de catastrophe naturelle, si elles sont couvertes, les entreprises peuvent réclamer des dédommagements à leur assurance, couvrant ainsi, entre autres, les pertes d’exploitation. Il est crucial pour toute entreprise de se protéger en amont et d’anticiper toute éventualité, plutôt que de devoir mettre la clé sous la porte lorsque la déconvenue sera venue… Certaines start-up innovantes proposent des solutions pour prévenir les risques, à l’instar de Flowstop, une entreprise française, ou encore Floodframe, une société danoise qui s’est installée en terres toulousaines en 2021. Elles ouvrent ainsi la voie à une meilleure résilience des entreprises face aux intempéries.