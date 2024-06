Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le rebond a aussi toute sa place dans le secteur du transport. Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Les mécaniques à activer avant la panne sèche

Toute entreprise peut, à un moment, avoir à surmonter des obstacles, faire face à des ralentisseurs ou se retrouver sur la bande d’arrêt d’urgence. Avant que le carrosse ne se transforme en citrouille et au lieu de foncer droit dans le mur à la vitesse d’une formule 1, il est primordial de s’entourer et d’envisager toutes les solutions possibles. Médiation pour négocier des délais de paiement, procédure de sauvegarde, ou encore redressement sont des pistes pour éviter la sortie de route définitive. Ainsi, placée en redressement judiciaire, l’entreprise de transports Exfret 44 est en difficulté depuis plusieurs mois. Innovante avec la conversion de 70 % de son parc au gaz naturel liquéfié, des imprévus externes (guerre en Ukraine ou encore envolée des prix du gaz) ont enclenché les feux de détresse du transporteur nantais qui cherche aujourd’hui une roue de secours pour reprendre la route…

Rebond de série chez les transporteurs

Que ce soit pour éviter la voie de garage, voir le bout du tunnel ou encore prendre une nouvelle direction, l’acquisition semble être un levier activé ces derniers mois dans le monde du transport. Un outil pour certains acteurs afin de passer la cinquième vitesse à l’instar de la société Centre Distribution Vrac qui vient de procéder à sa première opération de croissance externe ou du groupe Garnier, qui fait office de vieux routard du rachat, qui par le biais de ses dernières acquisitions regroupe à présent 1 200 camions. D’autres changent d’écurie en cours de route pour rebondir sous d’autres pavillons comme les Transports Frigorifiques des Monts d’Or qui rejoignent le groupe belge H.Essers.

Quand le rebond transporte…

Pour certains poids (pas encore) lourds du secteur, les crises ont été de vrais coups de frein, mais tout entrepreneur peut faire appel à la force du rebond. Ainsi, envisager de nouvelles directions pour son entreprise est un vrai moteur pour Maxence Seguin, gérant des Transports Seguin, qui a suivi les traces de son père lui-même routier et s’est lancé à ses 20 ans dans l’aventure entrepreneuriale. Il a su développer son affaire sans en faire des (38) tonnes et a vite percuté qu’il était nécessaire de se diversifier avec le stockage afin de pérenniser son activité. Pour entreprendre il faut en avoir sous le capot, parfois faire des pauses, et être prêt à rebondir à tout moment, oser prendre certains virages, pour éviter de rester sur le bord de la route. Tracer sa propre voie sur la carte routière de l’entrepreneuriat pour atteindre le succès nécessite souvent des étapes, mais nul doute que la valeur rebond est un véritable moteur pour le chef d’entreprise et pour l’économie !