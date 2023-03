Temps de lecture estimé : 2 minutes

Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

L’agri-culture du rebond

Alors que le Salon International de l’Agriculture vient de fermer ses portes, celui-ci a été l’occasion pour de nombreux agriculteurs-entrepreneurs de faire découvrir leur activité et leurs produits… Et pour certains de récolter les lauriers de leur dur labeur. Certains ont ainsi profité de cet événement pour mettre en avant leurs innovations. Ainsi, des start-up aux idées très fertiles se spécialisent dans la valorisation de résidus ou déchets agricoles (comme l’entreprise BioTanah avec un biocombustible ou encore Mondin avec son cuir végatal). D’autres, au cœur de l’agritech, utilisent l’IA pour anticiper, optimiser et ainsi être plus performant. Un vrai rebond est en marche pour cette filière qui via le dispositif France 2030 va pouvoir mettre en place des « équipements pour la troisième révolution agricole ». Avec le fort développement de l’intelligence artificielle, la ferme de demain sera-t-elle digitale ?

Que de rebond(issement)s à la ferme !

Fille de paysans, et alors ? Émilie Pécourneau avait eu le courage de lancer il y a quelques années une cagnotte en ligne. L’objectif ? Sauver l’exploitation de ses parents. Grâce à un buzz, la jeune femme à l’époque adolescente, a vu les journalistes lui faire la (basse) cour. Elle a non seulement réussi à offrir un second souffle à la ferme familiale, mais elle a également sensibilisé à la vie de fermier. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Les difficultés des agriculteurs sont toujours là et entreprendre dans cette filière est un vrai projet de vie dans lequel beaucoup se sont lancés après le confinement pour donner du sens à leur vie professionnelle. Il est donc important de ne pas rester seul pour éviter que cela ne se termine en eau de boudin et élargir le champ des possibles.

Quand le succès se distille

Née en 2011, les Rhums de Ced’ ont du punch ! Créée par Cédric Brément, l’entreprise nantaise a vécu un grand rebond : son rachat en 2018 par le groupe Dugas. Pourtant, la production de ces rhums arrangés n’a pas perdu en saveurs et fait recette. Avec un zeste d’innovation mais en conservant une fabrication artisanale, cette entreprise française pur jus s’implante au goutte-à-goutte et sucre des parts de marchés à ses concurrents. Un nouveau produit, une nouvelle usine : les Rhums de Ced’ sablent le Champagne en 2023 ! Il y a du bon dans le rebond !