Temps de lecture estimé : 2 minutes

Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’Association Les Rebondisseurs Français.

Industrie : quand le rebond d’une entreprise passe par ses salariés

Les salariés sont les premiers concernés par la fermeture de leur entreprise, parfois ils décident de rebondir collectivement en devenant salariés entrepreneurs. Certaines entreprises ont été reprises avec succès par des salariés. Ainsi, la feuille de route de Scop-Ti tient bon depuis que l’usine de thé (anciennement L’Éléphant, Fralib) près de Marseille a été reprise en 2014. Ils ont gout(h)é à l’entrepreneuriat et fait infuser les idées pour que ce rebond ait un goût de succès. 1336, la marque lancée par ces salariés-entrepreneurs, a été source d’inspiration pour d’autres.

À l’image de la fonderie d’aluminium MBF dans le Haut-Jura, certains entrepreneurs se lancent en apprenant la liquidation de la société qui les emploie. Les salariés de cette usine qui compte beaucoup dans l’économie locale, mais aussi culturelle, ont choisi de s’associer pour que l’entreprise ne soit pas laminée. Cet alliage sous la forme d’une SCOP, les salariés y ont cru dur comme fer. Cependant, un ciel de plomb leur tombe sur la tête : la confirmation de la liquidation de la fonderie MBF par la cour d’appel fin 2021. Nul doute que cette expérience aura marqué ces entrepreneurs d’un jour au fer, mais celle-ci aura aussi permis à certains d’envisager (et réaliser) un rebond vers la création d’entreprise. Chaque revers est source d’apprentissage et forge les entrepreneurs.

Renaissance « made in France »

Se diversifier pour rebondir… Le rachat d’une marque et plus largement d’une entreprise est une renaissance pour celle qui est rachetée, mais aussi un vrai rebond pour celle qui investit. Certaines entreprises ont perdu de leur éclat et avant de pousser leur dernier souffle sont parfois réanimées par des sociétés qui veulent pivoter. Ainsi, l’entreprise Lemoine qui a racheté la marque Peaudouce : le leader des couches pour bébés des années 1980 avait disparu en 1999. Pourtant, elle renaît à la suite du rachat par la société Lemoine en 2020 qui décide d’en remettre une couche !

Cette diversification pour le groupe lui permet de faire ses premiers pas dans la petite enfance mais surtout offre une nouvelle jeunesse à une marque française connue qui avait péréclité. Cela va être coton de se faire une place sur le marché des couches, mais l’entreprise compte sur son expertise et la renommée de son nouveau bébé pour jouer dans la cour des grands en jonglant entre stratégie 100 % numérique, fabrication française et bio pour séduire les nouveaux parents.

Artisanat : de clients à repreneurs

Être entrepreneur, que ce soit d’une TPE, d’une PME, d’une ETI ou d’un commerce, c’est (aussi) devoir prendre des décisions difficiles. Lorsque des imprévus mettent en péril l’activité, il faut savoir faire des arbitrages et trancher. Cela a été le cas en 2022 du propriétaire de la boucherie du Vert-Pré à Mouvaux. Cet artisan depuis bientôt 20 ans a dû placer son commerce (dans lequel il a commencé comme apprenti il y a 35 ans) en liquidation judiciaire. Mais, avant que le tribunal n’en fasse qu’une bouchée, la boutique de la commune a été sauvée par deux fidèles clients. Au menu : rachat du fonds de commerce et conservation de l’équipe et de l’activité sans changer la recette.

Parfois, avant de partir à l’abattoir, des solutions de rebond, auxquelles le chef d’entreprise ne pense pas forcément, existent. Des opportunités de rebond peuvent venir de l’entourage, de clients, de partenaires, de salariés, de pairs ou d’organismes… Il est important d’être bien entouré et d’oser parler !