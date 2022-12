Temps de lecture estimé : 1 minute

Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Des rebondissements au pays des Mousquetaires

Un pour tous et tous pour un : serait-ce l’un des mantras qui a conduit au choix final de Thierry Cotillard à l’unanimité par le Conseil d’administration des Mousquetaires ? Le groupement de commerçants indépendants –Intermarché, Bricomarché et Roady – dégaine une nouvelle épée, un ancien cadre des Mousquetaires et président d’Intermarché pendant 5 ans, pour sortir d’une crise historique de gouvernance, stopper la baisse de ses parts de marché, s’adapter au retour de l’inflation, établir un nouveau cap et (re)conquérir les clients Avant de succéder à Didier Duhaupand, ce vote devra être validé par l’assemblée générale début 2023. Si son arrivée est confirmée, ce sera aussi un rebond à 360° pour Thierry Cotillard qui devra s’appuyer non seulement sur sa fine connaissance du groupement mais aussi sur ses réussites autant que sur ses échecs passés pour concilier l’ancien et le moderne… !

April : pour rebondir, le groupe touche le fonds

La capitale des Gaules deviendrait-elle un vivier pour KKR qui avait déjà pris une participation dans Cegid ? Après une période de transformation, de recentrage et de digitalisation, April, le courtier lyonnais, vient de toucher le fonds… américain KKR. Ce nouveau partenariat stratégique devrait permettre à April de trouver un élan et de rebondir vers le succès, avec en ligne de mire : le monde – grâce à une politique pour accélérer l’internationalisation et la digitalisation du groupe lyonnais.

Black Friday 2022 : un rebond pour les commerces ?

Le Black Friday et son corollaire le Cyber Monday seraient-il en perte de vitesse ? Alors que des critiques se sont élevées jusqu’au jour j, ce rendez-vous a pourtant suscité un certain engouement cette année. La fréquentation des commerces a augmenté de 17,3 % par rapport à 2021, selon la plate-forme marketing Tiendo. Et celles des plates-formes en ligne ont expédié 16 % de colis en plus qu’en 2021 sur la semaine de rabais, à en croire Sendcloud). Entre consom’acteurs et consommateurs, la crise et l’inflation poussent les Français à limiter leurs dépenses et à faire des économies sur leurs achats quotidiens mais aussi de Noël. Alors, ces ventes de fin novembre sont-elles juste un sursaut ou annoncent-elles un rebond pour le secteur de la distribution ?