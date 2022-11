Temps de lecture estimé : 1 minute

Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Entrepreneurs à succès : vous serez encensés. Chefs d’entreprise qui échouent : vous serez montrés du doigt partout. Il est plus que temps d’en finir avec cette motion de censure sans discernement et quasi systématique contre les entrepreneurs confrontés à des difficultés.

Non, ce n’est pas un proverbe français. Mais plutôt un état d’esprit, bien ancré dans l’hexagone, alors que dans d’autres pays les revers sont reconnus comme partie intégrante du parcours entrepreneurial et valorisés. En France, cette vision de l’insuccès freine les initiatives et bloque l’envie d’entreprendre. Pourtant, chaque entrepreneur prend des risques : celui d’oser, de se lancer, de créer de la valeur ajoutée… pour plus ou moins de succès !

Des expériences entrepreneuriales censurées à cause d’un revers ?

Certains entrepreneurs vont en effet, dans leur parcours, subir des revers divers et variés : remerciés par des investisseurs (comme Jules Delmas et Matthieu Géhin fondateurs de Solendro.com), liquidation judiciaire (comme Marc Simoncini à ses débuts avec CTB), mauvais choix business, apparition de désaccords entre associés à des étapes nouvelles de développement, accidents de santé…

Alors que ces entrepreneurs doivent trouver la force de se relever pour rebondir, beaucoup éprouvent de la honte et/ou sont mis à l’écart par leur entourage professionnel voire personnel. Et si on changeait de prisme et d’état d’esprit ?

Un 49.3 sociétal pour encourager le rebond entrepreneurial ?

Jules Delmas et Matthieu Géhin ont osé partager leur revers entrepreneurial et ont reçu de nombreux soutiens. Un exemple à suivre pour beaucoup d’entrepreneurs qui veulent (et doivent pouvoir) assumer et faire entendre leurs voix. Assumer est le premier pas et pas le plus facile. En parler et le valoriser sont également nécessaires.

Ignorez cette motion de censure contre la déconvenue entrepreneuriale. Entrepreneurs, assumez votre revers et faites-en une force ! Ensemble, utilisez un 49.3 sociétal pour faire adopter un regard positif et constructif sur l’échec et le rebond entrepreneurial !