La France connaît une crise du logement depuis plusieurs décennies. Une large part de la population a du mal à se loger dans de bonnes conditions, à un prix abordable.

Les politiques publiques ont largement contribué à cet état de fait. En raison d’un manque de vision, d’un manque d’anticipation, du déséquilibre entre l’offre et la demande, d’un excès de réglementation, de la complexité des procédures, de la décentralisation et du millefeuille administratif.

Cette situation est amenée à s’aggraver. D’une part, l’investissement public est mal orienté. D’autre part, l’investissement privé est gelé en raison des incertitudes économiques. En effet, après l’épisode covid et les tensions sur les chaines d’approvisionnement, la guerre en Ukraine et la hausse du coût de l’énergie, l’inflation décolle. Les gouvernements essaient de lutter contre l’inflation par une hausse rapide des taux d’intérêt, entraînant une chute des ventes immobilières et des contrats de réservation. Enfin, la nouvelle réglementation sur les passoires thermiques va contraindre l’offre de logement.

Le gouvernement doit écouter les entreprises et entrepreneurs qui bâtissent l’avenir de la France. La société Birdim s’est engagée à promouvoir un modèle pour relancer la production de logements, affranchir l’économie immobilière des aides à la pierre, créer des emplois, relancer l’économie et financer les retraites. En trois ans, nous avons développé plus de 4000 logements en zones tendues. Nous souhaitons porter une réflexion avec les bâtisseurs d’avenir sur les enjeux socio-économiques du logement, de l’immobilier, de la construction et de la relance de notre pays.

Pour Servir nos entreprises, nos salariés et la France qui travaille.