Depuis 18 ans, j’analyse les mots des médias et je compose chaque année au travers de 10 tableaux qui incarnent l’histoire lexicale de l’année sur 10 sujets de société. Depuis un long moment déjà, j’ai pu constater que dans les mots recueillis, 80 % sont des mots violents, durs et souvent porteurs d’angoisse, de questionnements. Il y a 5 ans j’ai donc décidé de chercher dans ce corpus de mots brassés, les mots les plus doux, les mots apaisants, les mots porteurs de rêve et de beauté pour créer un nouveau thème de tableau. J’ai pu ainsi constater que dans ces beaux mots on peut trouver des références à la nature : la mer, le soleil, l’air, l’étoile, le feu sacré. D’autres mots seront plutôt liés à la couleur, la vie en rose, la vie en bleu ». Puis aux émotions, aux sensations fortes, comme on peut le lire avec les expressions : la rage de vivre, laissez-moi danser, rêve éveillé, à corps et à coeur, joies, songes, intensité. Et souvent à cela s’ajoute un zeste de douceur ou de poésie : il était une fois, comme une princesse, l’élégance, du coeur, le coeur sur la main, le chant des sirènes, pluie de roses, tout en douceur, délicatesse, parenthèse enchantée, l’esprit perles rares », harmonie, monde et merveilles. Il est intéressant de remarquer que certains titres de film chaque année se transforment en expressions culte et référentes. Ainsi cette année on lit la dolce vita et les ailes du désir. Ces titres beaux et particuliers restent dans l’inconscient collectif. Souvent donc, on retrouve entre autres ces catégories sources majeures : la nature, les couleurs et la sensation de douceur et d’harmonie. Ce qui n’est pas évoqué, c’est la gaité, le bonheur. La palette des sentiments décrits est assez restreinte. Le bonheur selon les médias se placerait-il uniquement dans des moments de joie et des temps de douceur ? Peut-être. Ce tableau porte le nom d’une chanson de Clément Julia chanteur, auteur, compositeur. Je vous invite à l’écouter. En effet, les tableaux de la collection 2023 portent comme nom un titre de chanson.