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Chaque semaine, je rencontre des dirigeants qui me disent la même chose : « J’ai du chiffre d’affaires, mais je manque de trésorerie. » C’est tout le paradoxe des retards de paiement. L’activité est là, les commandes aussi, mais l’argent tarde à arriver.

Pendant des mois, la facturation électronique a surtout été interprétée comme une nouvelle obligation. Je voudrais vous proposer un autre regard. Il s’agit, pour moi et pour de plus en plus de chefs d’entreprise, d’une opportunité pour améliorer durablement la santé financière de votre entreprise.

Au Médiateur des entreprises, nous le constatons chaque jour : en 2025, les conditions de paiement ont été le premier motif de demande de médiation. Derrière ces dossiers, il y a des entreprises qui attendent d’être payées, qu’il s’agisse de relations avec l’administration ou avec de grands clients privés. Le retard moyen reste d’environ deux semaines. Deux semaines qui peuvent suffire à fragiliser une trésorerie. Cet argent existe, mais il n’est tout simplement pas dans la bonne caisse.

C’est précisément sur cette question que la facturation électronique fait partie des outils qui peuvent faire la différence.

Une facture électronique, ce n’est pas un simple PDF envoyé par e-mail. C’est un document structuré qui circule automatiquement entre les systèmes d’information. Résultat : moins d’erreurs, moins de ressaisies, moins de contestations, des traitements plus rapides et une meilleure visibilité sur le suivi des paiements ; autant d’atouts qui contribuent à fluidifier les échanges et à sécuriser la trésorerie.

À partir du 1er septembre 2026, plus de 10 millions d’entrepreneurs entreront progressivement dans ce nouveau dispositif. Toutes les entreprises, y compris les indépendants et les microentrepreneurs, devront être en mesure de recevoir des factures électroniques. Puis, au 1er septembre 2027, toutes devront également pouvoir en émettre.

Je sais que beaucoup d’entre vous se posent encore des questions : quelle plateforme agréée choisir ? Quel logiciel utiliser ? Comment être prêt au bon moment ? C’est normal.

Mon conseil est simple : faites-vous accompagner ! N’essayez pas de tout décrypter seul mais aussi… anticipez. Plus vous vous préparerez tôt, plus cette transition sera facile et plus vite vous en retirerez les bénéfices. Faites-vous accompagner par votre expert-comptable, votre éditeur de logiciel ou votre organisation professionnelle. À titre d’exemple, et pour ne citer qu’eux, le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables a publié un guide pratique destiné aux TPE pour les aider à franchir cette étape.

Au-delà de l’obligation réglementaire, la facturation électronique représente un véritable outil de pilotage. Les données issues de vos factures vous permettront de suivre vos encaissements en temps réel, de mieux anticiper vos besoins de trésorerie, de repérer plus rapidement les retards de paiement et, in fine, de mieux gérer votre entreprise.

Je suis convaincu que les entreprises qui s’empareront de cette réforme dès aujourd’hui y trouveront un moyen de gagner du temps, de mieux piloter leur activité et de renforcer leur solidité financière. Il s’agit d’une évolution incontournable. À nous d’en faire un levier de confiance, de compétitivité et de croissance pour toutes les entreprises !

Toutefois, je le répète, la facture électronique est un outil parmi d’autres, et non une solution miracle. Elle va certes fluidifier les échanges, mais ne remplacera pas une exigence essentielle : payer en temps et en heure est impératif. C’est pourquoi je continue à rappeler que le respect des délais de paiement est une responsabilité majeure des clients. Je les engage donc, comme certains le font déjà, à libérer des ressources pour accompagner leurs fournisseurs, surtout les plus petits, à passer ce cap qui sera bénéfique pour tous !