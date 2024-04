Temps de lecture estimé : 2 minutes

Tesla se confronte à des défis majeurs : l’attente fébrile des analystes • Alors que Tesla s’apprête à publier ses résultats trimestriels, l’entreprise fait face à une période tumultueuse marquée par une concurrence accrue et des performances en deçà des attentes sur le marché des véhicules électriques. Les annonces sporadiques et parfois énigmatiques du groupe américain, telles que des licenciements massifs, des livraisons décevantes et des baisses de tarifs, alimentent donc davantage les spéculations et les interrogations des observateurs. De fait, la capitalisation boursière de Tesla a chuté de 40 % depuis le début de l’année, reflétant alors l’incertitude du marché. Malgré ces défis, Tesla reste déterminé à accélérer la transition mondiale vers une énergie durable, et ce, avec des projets tels que le robotaxi, bien que leur concrétisation reste à venir.

Réforme de la Sécurité civile : le « Beauvau » des pompiers lancé par le gouvernement • Le ministère de l’Intérieur lance un cycle de concertations, baptisé « Beauvau de la sécurité civile », visant à repenser le modèle français de la Sécurité civile. Cette initiative vise ainsi à faire face aux défis posés par le dérèglement climatique et la désertification médicale, tout en tenant compte des contraintes budgétaires. Les principaux enjeux abordés incluent d’ailleurs le financement, les missions, le volontariat et le recrutement. De leur côté, les sapeurs-pompiers réclament une redéfinition de leur champ d’action et une augmentation des effectifs, soulignant les pressions croissantes liées aux urgences médicales et aux catastrophes naturelles. Les syndicats, quant à eux, se mobilisent avec des préavis de grève et des revendications en faveur d’une meilleure reconnaissance et d’une révision des conditions de travail et de retraite.

Telecom Italia : Labriola en bonne voie malgré les tensions avec Vivendi • Malgré les critiques et la fronde d’actionnaires, Pietro Labriola, PDG de Telecom Italia (TIM), semblait bien parti pour obtenir un second mandat lors de l’assemblée générale du mardi 23 avril. Et pour cause, Vivendi, pourtant principal actionnaire et critique virulent, a annoncé son abstention au vote, facilitant ainsi la réélection de Labriola. A noter, que depuis sa prise de fonction en janvier 2022, Labriola a fait face à des tensions croissantes avec Vivendi, notamment après la cession du réseau fixe de TIM à KKR. La vente, loin des attentes de Vivendi, a en effet suscité des critiques acerbes. Malgré les pressions, Labriola reste en tête grâce au soutien indirect du gouvernement italien, favorable à la stratégie de reconduction et à la participation au consortium dirigé par KKR pour le rachat du réseau.

La CNIL en alerte : hausse record des plaintes pour atteintes à la vie privée en France • La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a enregistré un nombre sans précédent de plaintes en 2023, une augmentation de 35 % par rapport à l’année précédente. Les violations de données ont également augmenté de 14 %, avec plus de la moitié liée à des actes de piratage informatique. Pourtant, malgré une sensibilisation accrue, les attaques informatiques persistent, comme en témoignent les récentes cyberattaques contre France Travail et deux opérateurs de tiers payant. Face à cela, la présidente de la CNIL, Marie-Laure Denis, souligne l’importance croissante de la protection des données personnelles, notamment en vue des Jeux olympiques de Paris. Enfin, la CNIL a renforcé ses mesures répressives, avec 168 mises en demeure et 42 sanctions prononcées en 2023, pour un montant total d’amendes de plus de 89 millions d’euros.

L’UE se mobilise contre la pollution par les microplastiques après la catastrophe des plages espagnoles • Les eurodéputés ont approuvé de nouvelles règles visant à prévenir la propagation des microplastiques dans l’environnement, à la suite de la tragédie des plages de Galice en Espagne en 2023. Des mesures préventives, telles que des plans d’évaluation des risques et un étiquetage clair sur les conteneurs, seront mises en place pour éviter de futurs déversements. Car en effet, chaque année, jusqu’à 180 000 tonnes de granulés plastiques se retrouvent dans la nature dans l’UE, principalement utilisés par l’industrie pour fabriquer divers produits en plastique. Ainsi, le vote des eurodéputés survient alors que 175 pays se réunissent au Canada pour discuter d’un traité mondial qui vise à mettre fin aux déchets plastiques.

Crédits : shutterstock