C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Un service civique écologique • Le gouvernement vient d’annoncer que les jeunes pourront réaliser un service civique écologique à partir de septembre 2024. Une façon de leur permettre de remédier à l’anxiété et agir pour l’environnement. Dès cet automne, 1 000 ambassadeurs seront engagés avec un objectif de 50 000 volontaires auprès d’associations ou d’entreprises publiques liées à la protection de l’environnement d’ici à 2027 et des emplois verts à la sortie. Rappelons que le service civique, qui existe déjà depuis 2010, a attiré, en 2022, près de 80 000 jeunes âgés de 16 à 25 ans, pour une durée allant de six à douze mois, pour une rémunération mensuelle de 620 euros.

Le livre d’occasion • Pour rendre compte et comprendre les transformations du marché des livres d’occasion au cours de la dernière décennie, une vaste étude a été menée par le ministère de la Culture et la Sofia. En 2022, environ 16 % des Français ont acheté au moins un livre d’occasion. Cependant, ces dépenses ne représentent que moins de 10 % de la valeur totale du marché du livre. La principale motivation pour acheter des livres d’occasion est l’économie financière. Les raisons écologiques sont rarement prises en compte dans la décision d’achat.

Baignade risquée ! • A moins de 100 jours des Jeux de Paris, l’ONG Surfrider Foundation a mis en garde contre l’état alarmant des eaux de la Seine, où doivent se tenir plusieurs épreuves. Elle souhaite faire part aux organisateurs de ses inquiétudes croissantes quant à la qualité de la Seine mais également des risques encourus par les athlètes à évoluer dans une eau contaminée. « Il est essentiel que les différentes parties prenantes comprennent que la santé des athlètes et des futurs baigneurs ne doit pas être relayée au second plan. Il s’agit ici d’un enjeu de santé publique qui ne doit pas être éclipsé par une fausse image carte postale ». L’association s’interroge également sur le plan baignade prévu à l’été 2025 dans la continuité des travaux mis en œuvre à l’occasion des Jeux.

Belle victoire pour nos Aînées • Aînées pour la protection du climat, une association de femmes suisses de plus de 65 ans, vient d’obtenir gain de cause devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) qui a condamné l’État Suisse pour inaction climatique. La Cour estime que la Confédération helvétique a manqué à ses obligations, « faute d’avoir agi en temps utile et de manière appropriée et cohérente » pour protéger les requérantes des conséquences du changement climatique. Au-delà des frontières de la Suisse, cette décision inédite risque de faire jurisprudence et servira d’exemple pour les États européens, qui auront intérêt à adopter des politiques climatiques ambitieuses pour éviter d’être poursuivis à leur tour.

crédits : shutterstock