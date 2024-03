Temps de lecture estimé : 2 minutes

Onepoint, l’entreprise française spécialisée dans la transformation numérique, lance une campagne ambitieuse pour recruter 1 500 nouveaux collaborateurs.

Que peut-on attendre d’un entretien ou d’une campagne de recrutement ? Sûrement que l’entreprise fasse valoir ses atouts, si tant est qu’elle en ait… Mais pour Onepoint, dont l’ADN réside dans la singularité, l’approche est différente. Au-delà des évidences, l’entreprise promeut avant tout une aventure collective à ses futurs collaborateurs. « Beyond the obvious », comme ils disent.

« Rejoindre Onepoint, c’est plus qu’intégrer une entreprise, c’est embrasser une expérience collective », nous apprend d’ailleurs, à ce propos, le communiqué. Et les vidéos promotionnelles qui l’accompagnent demeurent sans équivoque. Toutes griffées par le signature de l’entreprise « Beyond the obvious », elles mettent en scène la vie des collaborateurs Onepoint, lesquels profitent de concerts, de ring de boxe en guise d’atelier collaboratif ou encore de sport en plein air sur leur lieu de travail.

La culture d’entreprise au premier chef

L’ambition de la campagne est claire : Onepoint veut attirer les meilleurs talents du marché. Et l’entreprise fondée par David Layani a plus d’une idée pour y arriver. Oui parce que, si les collaborateurs ont accès à des activités sur et en-dehors de leur lieu de travail, Onepoint concentre surtout la majeure partie de ses efforts à un bien-être plus global.

Avec ses consultations médicales accessibles en présentiel ou en téléconsultation, ses cocons d’allaitement, sa politique de télétravail flexible et sa hiérarchie horizontale, Onepoint n’est définitivement pas une entreprise comme les autres. « J’ai voulu une entreprise très horizontale pour construire les solutions ensemble. […] Nous avons seulement trois statuts hiérarchiques dans l’entreprise – associate, leader et partner – et des filières d’expertise avec huit degrés par filière », nous confiait d’ailleurs David Layani en 2022.

« Aller là où les gens veulent vivre »

Alors, dans le cadre de la campagne de recrutement « Beyond the obvious », Onepoint ouvre ses portes partout en France. Les « lieux de vie » de Paris, Aix-en-Provence, Bordeaux, Lyon, Nantes, Rennes et Toulouse s’ouvriront aux talents le 28 mars, à 18 h 30.

L’entreprise promet une première immersion pour ceux qui auront peut-être la chance de la rejoindre. Des démonstrations des métiers et du savoir-faire Onepoint sont prévus. Autant d’ailleurs que des événements plus informels et des jobdatings.

Par ce biais, l’entreprise espère pouvoir renforcer ses équipes avec 1 500 nouveaux collaborateurs, dont 200 stagiaires et alternants ainsi que 400 recrues en région. « Aller là où les gens veulent vivre » : voilà ce qui guide profondément la stratégie d’expansion du groupe. Une entreprise qui vit d’ailleurs depuis plus de vingt ans et qui semble encore déborder d’ambitions…