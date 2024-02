Temps de lecture estimé : 2 minutes

Des « safe space » pour les dirigeants esseulés. Par Kevin Bourgeois, président et cofondateur de Supermood.

TRIBUNE. Être un dirigeant peut être perçu comme une position enviable, associée à des responsabilités élevées et un pouvoir décisionnel accru. Cependant, derrière cette façade de réussite et de leadership se cache une réalité moins glorifiée : l’isolement du dirigeant.

Cette solitude, souvent ignorée dans le discours public et dans les rangs de l’entreprise, peut être une expérience profondément solitaire et émotionnellement exigeante pour ceux qui occupent des postes de direction. Loin d’être une fatalité, il est possible de rompre avec l’isolement des dirigeants en leur mettant à disposition des espaces sécurisés et confidentiels pour leur permettre de se soutenir mutuellement, de libérer la parole et de trouver des solutions ensemble.

Les responsabilités du dirigeant et le fardeau de la solitude

Une récente étude éditée par Bpifrance pointe que 45 % des dirigeants de PME et ETI se sentent seuls. Si entreprendre est de loin la plus belle aventure professionnelle qui soit (avoir une idée, la faire germer, la concrétiser à force de rigueur et de ténacité), c’est aussi ressentir le poids croissant de ses responsabilités : mesurer l’incertitude que réserve l’avenir, connaître parfois des difficultés de trésorerie, sans parler du discours simpliste anti-patrons qui semble resurgir ici ou là. Si les chefs d’entreprise tiennent un rôle éminent au quotidien en créant la richesse, les emplois et les conditions d’une vie meilleure pour tous, ils ne sont pas épargnés du risque de se sentir bien seuls dans leurs projets et de voir ébranlée leur santé mentale.

C’est un fait, la société a laissé de côté cette problématique pour ne s’intéresser qu’à celle des collaborateurs. Et on la comprend : comment plaindre ceux qui nous semblent avoir tous les pouvoirs et clés du portefeuille ? Mais pour prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi. Malgré leur position au sommet de la hiérarchie, les dirigeants peuvent se retrouver confrontés à des pressions et des dilemmes qu’ils doivent affronter seuls.

Et si l’isolement du dirigeant n’était pas une fatalité ?

Pour remédier à cette situation, le concept de co-développement en entreprise a été largement évoqué pour aider les managers et les dirigeants à trouver des solutions concrètes à leurs problématiques et à développer leur intelligence managériale en s’appuyant sur l’intelligence collective. Cependant cette pratique ne répond pas à la profonde solitude que ressentent les dirigeants. À part en parler à leur conjoint ou à leurs amis, comment les managers parviennent-ils à « vider leur sac » ou à trouver de l’inspiration en toute confiance ? Et si tout ce dont les managers avaient besoin était simplement de pouvoir parler librement ensemble plutôt que de se « co-développer » ? Les seuls en mesure de comprendre les problèmes des dirigeants ne sont-ils pas finalement d’autres dirigeants qui rencontrent des problématiques similaires ?

Briser le silence : l’appel pressant à la création de « safe space » pour les dirigeants

Parce que l’économie a besoin de dirigeants heureux, il est urgent de leur créer des « safe space » ; un espace d’échanges confidentiels entre pairs où ils peuvent partager leurs défis, leurs succès et leurs inquiétudes en toute franchise. Ces espaces offriraient aux dirigeants une opportunité précieuse de se sentir compris, soutenus et inspirés par d’autres personnes qui vivent des expériences similaires et ce, en toute discrétion. En favorisant la solidarité et l’entraide entre pairs, ces « safe space » pourraient contribuer à briser l’isolement des dirigeants et à favoriser leur bien-être mental et émotionnel.

Si la solitude est « normale » dans la vie d’un dirigeant, elle n’est pas une fatalité et ne doit surtout pas se transformer en isolement. En créant des espaces sûrs et confidentiels pour ces derniers, nous pouvons contribuer à promouvoir leur bien-être et à renforcer leur capacité à diriger avec confiance et résilience.