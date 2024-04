Temps de lecture estimé : 2 minutes

Shrinkflation : la réduction des quantités pour le même prix, ça se voit ! • À partir du 1er juillet, les supermarchés seront tenus d’afficher des étiquettes près des produits dont la quantité a diminué sans réduction de prix, a annoncé la ministre déléguée au commerce, Olivia Grégoire. Cette initiative vise ainsi à contrer la pratique de la « shrinkflation », où les fabricants réduisent les quantités plutôt que d’augmenter les prix. Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, qualifie d’ailleurs cette pratique d’arnaque et soutient alors cette mesure pour y mettre fin. De cette façon, malgré quelques réserves des distributeurs, cette décision vise à rendre les pratiques du secteur agroalimentaire plus transparentes. De plus, dans la même direction, le gouvernement souhaite s’attaquer à la « cheapflation », c’est-à-dire lorsque les ingrédients diminuent ou ou se substituent par d’autres ingrédients moins chers sans réduction de prix.

Apple se plie à la demande chinoise : au revoir WhatsApp et Threads… • Apple a retiré WhatsApp et Threads de son App Store en Chine, conformément aux exigences des autorités, a révélé Bloomberg. Cette décision s’inscrit ainsi dans le cadre du strict contrôle exercé par la Chine sur ses médias et son Internet, où la régulation et la censure sont monnaie courante. De ce fait, l’administration chinoise du cyberespace a invoqué des préoccupations de sécurité nationale pour justifier le retrait des applications. De son côté, Apple, dans un communiqué, a souligné son obligation de respecter les lois locales, même en cas de désaccord. Toutefois, malgré l’indisponibilité de ces applications sur l’App Store chinois, elles restent pourtant accessibles sur les stores situés en dehors de la Chine continentale.

La Colombie fait grève pour économiser l’eau et l’électricité • Le gouvernement colombien a déclaré vendredi une journée de congé pour le secteur public afin de faire face à la grave sécheresse qui sévit dans le pays. Le président Gustavo Petro a notamment appelé à une utilisation minimale de l’électricité et de l’eau, incitant donc les fonctionnaires à rester chez eux. Les entreprises privées et la population ont d’ailleurs été encouragés à suivre cette initiative. En effet, la Colombie, principalement alimentée par l’hydroélectricité, subit une baisse de production due à la sécheresse causée par El Niño et le changement climatique. Face à cela, les réservoirs approchent de niveaux critiques, mettant donc fortement en garde contre un possible rationnement énergétique national en l’absence de précipitations.

Netflix, l’art de ne plus compter ses abonnés • Netflix annonce une croissance de 9 millions d’abonnés au premier trimestre, portant ainsi leur nombre total à près de 270 millions dans le monde. Pourtant, le géant du streaming ne mise plus uniquement sur cette expansion pour maintenir sa position de leader. Greg Peters, co-PDG, révèle que Netflix explore de nouveaux leviers de croissance, comme l’optimisation des formules d’abonnement et les revenus publicitaires. De plus, le groupe envisage également de ne plus divulguer le nombre de nouveaux abonnements chaque trimestre, préférant se concentrer sur l’engagement des utilisateurs. A noter que la société cherche d’ailleurs à diversifier ses revenus, notamment en attirant les annonceurs à travers des événements exclusifs et des formules d’abonnement publicitaires.

Meta révèle son IA • Meta a dévoilé la nouvelle version de son assistant d’intelligence artificielle, Meta AI, qui émerge maintenant sur Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp. Sous le nom de code Llama 3, ce nouvel algorithme promet des performances améliorées et une présence plus visible sur les plates-formes de Meta. Face à cela, Mark Zuckerberg se félicite de cette avancée, vantant Meta AI comme l’assistant le plus intelligent disponible publiquement. Rappelons que Meta entend rivaliser avec ses concurrents dans la course à l’IA générative, comme OpenAI et Google. Pourtant, Meta compte sur sa base d’utilisateurs massive pour tester et améliorer ses fonctionnalités. De plus, malgré les progrès, certains messages générés par Meta AI suscitent encore l’indignation, ce qui illustre donc les défis que suscite cette technologie.

Crédits : shutterstock