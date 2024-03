Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui : FlyPool

Quoi : Une solution de covoiturage écologique vers ou au départ des aéroports.

L’ambition est grande pour FlyPool, qui s’inscrit comme la première solution de covoiturage écologique dédiée aux trajets vers et depuis les aéroports. Fondée en février par le Français Mathieu Burthey, cette application vise à simplifier et verdir les déplacements des voyageurs du monde entier.

« Chez Flypool, nous croyons en une mobilité qui transcende les frontières en rendant le voyage plus accessible, convivial, et respectueux de l’environnement. Chaque covoiturage est une opportunité de faire un pas de plus vers un mode de transport durable et décarboné. Ensemble, créons un monde où voyager rime avec responsabilité environnementale », déclare Mathieu Burthey, CEO de FlyPool.

Une réponse aux enjeux actuels

Avec 4,7 milliards de voyageurs attendus sur les routes aériennes mondiales en 2024, les aéroports font face à des défis croissants en termes de gestion des flux et d’impact environnemental. FlyPool émerge donc comme une réponse innovante à ces enjeux, en offrant une alternative écologique et économique aux déplacements traditionnels.

« FlyPool est bien plus qu’une simple application de covoiturage. Elle vise à faciliter la coordination des trajets aéroportuaires tout en préservant l’environnement. Chaque trajet avec FlyPool contribue à rendre les voyages plus durables et à soutenir des projets à impact environnemental », explique Mathieu Burthey.

Comment cela fonctionne ?

FlyPool s’adresse non seulement aux voyageurs individuels, mais également aux professionnels qui travaillent dans les aéroports. En proposant des solutions de déplacement journalières pour les pilotes, les hôtesses de l’air, les agents de piste et autres professionnels, l’application crée des opportunités de connexion humaine tout en réduisant les coûts et l’empreinte carbone des trajets.

Mathieu Burthey, explique que l’utilisation de l’application est simple et gratuite : « Les utilisateurs téléchargent l’application, bénéficient de 1 500 points à l’inscription et sélectionnent leur aéroport de référence. Ils peuvent alors voir les autres utilisateurs connectés sur le même trajet et interagir avec eux pour organiser le covoiturage ». Pour les conducteurs, le système de points est également en place, ils reçoivent ainsi des points en transportant des passagers.

Le fondateur souligne également qu’il n’y a pas d’abonnement à payer, mais les utilisateurs qui ne conduisent pas peuvent recharger leurs points par des dons libres. Grâce à ces dons vous rechargez ainsi, pour chacun, votre cagnotte de 1 500 points, et ce, peu importe le montant. « C’est votre conscience qui décide », ajoute Mathieu Burthey. De cette façon, le modèle économique de FlyPool repose alors uniquement sur la vente de publicités et les dons des organisations, à qui l’application est entièrement mise à la disposition de leurs salariés.

Des perspectives d’avenir ambitieuses

Depuis son lancement le 15 février dernier, FlyPool a déjà séduit plus de 2 000 utilisateurs et est présent dans 47 aéroports à travers le monde. L’objectif principal de la start-up pour 2024 est alors d’étendre sa couverture aux 800 aéroports où il y a du trafic dans le monde, d’ici à la fin de l’année. À ce sujet, Mathieu Burthey déclare : « Nous sommes encouragés par l’engouement initial pour FlyPool et nous sommes déterminés à poursuivre notre croissance pour offrir nos services à un nombre toujours plus grand de voyageurs ».

En plus de son expansion géographique, FlyPool prévoit également d’introduire de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience des utilisateurs. Parmi celles-ci, la possibilité d’ajouter son numéro d’embarquement afin de se connecter avec d’autres voyageurs sur le même vol. En effet, Mathieu Burthey conclut : « Nos perspectives pour l’avenir sont ambitieuses. Nous cherchons constamment à innover et à améliorer notre plate-forme pour répondre aux besoins changeants des voyageurs d’aujourd’hui ».