On l’appelle souvent la « mère des réformes ». Et il est difficile pour les dirigeants de toucher au système en place. Ce n’est pas Emmanuel Macron qui dira le contraire, lui qui s’apprête à repousser l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans (contre 62 ans actuellement). Tous les syndicats, fait assez rare pour le souligner, font front. Jeudi 19 janvier, pour la première journée de mobilisation, 1,12 million de manifestants étaient dans la rue pour exprimer leur mécontentement, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur. La CGT, elle, annonçait « plus de deux millions » de manifestants ! Au-delà de la bataille de chiffres, ces manifestations seront-elles efficaces pour pousser Emmanuel Macron à abandonner son projet de réforme des retraites ? Nous vous posons la question.