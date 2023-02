Temps de lecture estimé : 1 minute

« Ils écoutent la musique avec un téléphone, ils parlent dans la rue avec un téléphone, ils se photographient avec un téléphone, et même ils se dirigent avec un téléphone, et moi j’ai plus de batterie, et je ne sais pas où je suis ! », chantait Philippe Katerine. Le smartphone, un membre à part entière de notre famille ? Difficile à l’ère des nouvelles technologies, réseaux sociaux, du travail à distance, de se séparer de son téléphone portable.

Et pourtant, ce lundi 6 février laisse place à une journée mondiale sans téléphone portable. Serez-vous de la partie ? Et après ? Nous souhaitons avoir votre avis.