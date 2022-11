Temps de lecture estimé : 1 minute

La dernière mode. Avec l’essor du télétravail, la fragmentation de l’emploi et tout simplement l’envie de rompre avec la routine, le flex office (bureau flexible) est une pratique de plus en plus rependue. En bref, chacun vient le matin et s’installe où il veut – voire en dehors des locaux de son entreprise, dans un espace de travail partagé. Célébré comme un moyen d’améliorer la créativité et l’autonomie, le flex office pourrait bien, demain, devenir la norme. Avec votre bénédiction ?