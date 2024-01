Temps de lecture estimé : 2 minutes

Macron mobilise la France pour les JO 2024 • Le président Emmanuel Macron a lancé hier un appel en faveur de l’activité sportive dans une vidéo publiée sur le réseau social X, à 200 jours du début des Jeux olympiques et paralympiques. Affichant une image sportive avec des gants de boxe sur l’épaule et un sac de frappe en arrière-plan, Emmanuel Macron s’est transformé en vrai coach, qui incite les Français à consacrer au moins 30 minutes par jour au sport. Soulignant les bienfaits d’une activité sportive pour la santé et la promotion d’un mode de vie actif, il a d’ailleurs rappelé les initiatives prises par son gouvernement, notamment les 30 minutes de sport obligatoires à l’école. Enfin, le président a exprimé l’ambition de voir la France remporter de nombreuses médailles aux JO 2024 et de doubler le nombre de pratiquants d’activités sportives d’ici à 2027.

La Commission européenne approuve la reprise de Casino par Daniel Kretinsky et son consortium • La Commission européenne a donné son feu vert. Un consortium dirigé par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky va reprendre le distributeur en difficulté, Casino. Celui-ci, comprenant également le Français Marc Ladreit de Lacharrière et le fonds britannique Attestor, peut désormais prendre le contrôle du groupe dans le cadre de sa restructuration financière. Casino, confronté à une dette importante, souligne que cette restructuration reste toujours soumise à diverses validations, dont celle de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et du ministère de l’Économie. La Commission européenne doit également approuver la transaction concernant les questions de subventions étrangères. En juillet, Casino avait déjà signé un accord prévoyant la restructuration de sa dette et un changement d’actionnariat prévu entre mars et avril 2024.

Réforme du RSA : France Travail prône l’accompagnement • Thibaut Guilluy, directeur général de France Travail, s’est exprimé lundi 8 janvier sur la réforme du RSA. Il assure alors que France Travail « n’impose pas 15 heures d’activité, mais propose un accompagnement adapté ». De plus, il précise que cette mesure, qui prévoit le conditionnement du RSA à 15 heures d’activité hebdomadaires, ne sera généralisée à toute la France qu’en 2025. Thibaut Guilluy affirme que le premier objectif vise à aider les personnes concernées à retrouver un emploi. Il annonce donc un accompagnement plus adapté, avec un ratio conseiller-personnes suivies plus favorable. Pour les parents monoparentaux, il évoque la création de places de crèches à vocation d’insertion professionnelle. Enfin, le directeur général de France Travail affirme avoir créé plusieurs dizaines de milliers de ces places pour soutenir ceux qui risquent des problèmes de garde.

80 000 demandes pour le leasing social de voitures électriques à prix réduit • Le « leasing social » de voitures électriques en France, provoque un engouement exceptionnel ! C’est déjà 80 000 personnes inscrites sur la plate-forme mon-leasing-électrique.gouv.fr. Pour rappel, le dispositif, lancé en décembre 2023, offre une location avec option d’achat (LOA) à moins de 100 euros pour les citadines et 150 euros pour les familiales, sans assurance ni entretien. Cette initiative de l’État, financée à hauteur de 13 000 euros par location, vise alors à rendre les véhicules électriques accessibles aux foyers les plus modestes.

Blocage routier massif en Allemagne : colère des agriculteurs contre les réductions fiscales • De nombreux agriculteurs allemands ont déclenché un mouvement de protestation en bloquant routes et autoroutes à travers le pays pour exprimer leur mécontentement face à des réductions d’avantages fiscaux. Initié par l’Union des agriculteurs allemands (DBV), ce mouvement a entraîné d’importantes perturbations du trafic dans plusieurs régions, avec des embouteillages notables aux frontières avec la Pologne, la République tchèque et la France. Des convois bruyants de tracteurs ont envahi les grandes villes, paralysant partiellement le trafic à Munich, Hambourg, Brême et Cologne. À Berlin, plus de 500 engins agricoles ont convergé vers la Porte de Brandebourg, accentuant la pression sur le gouvernement d’Olaf Scholz. Ce mouvement social, prévu jusqu’à la semaine prochaine, représente alors une sérieuse préoccupation pour les autorités.

