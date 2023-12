Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Voiture électrique à 100 euros par mois · Dès janvier, les premières voitures électriques à 100 euros par mois seront proposées aux modestes. 20 000 véhicules seront disponibles en 2024. Le leasing social concernera les ménages dont le revenu fiscal de référence par part n’excède pas la barre des 15 400 euros. Ceux qui parcourent plus de 8 000 kilomètres par an pour raison professionnelle ou habitent à plus de 15 kilomètres de leur lieu de travail seront prioritaires. Les intéressés devront d’abord s’inscrire sur le site gouvernemental, mon-leasing-electrique.gouv.fr où ils pourront consulter la liste des véhicules accessibles.

Nouvelle liste rouge · L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) vient de dévoiler le nouvel inventaire mondial de l’état de conservation des espèces végétales et animales. La liste rouge qui permet de mesurer le risque d’extinction de ces dernières, compte désormais 157 190 espèces dont 44 016 menacées d’extinction à l’échelle mondiale. Dans cette nouvelle liste, on trouve les tortues vertes du centre sud et de l’est de l’océan Pacifique, le saumon atlantique ou l’oryx algazelle.

S’éloigner des combustibles fossiles · Les nations réunies à la COP28 à Dubaï viennent d’approuver une feuille de route pour « s’éloigner des combustibles fossiles ». C’est une première pour une conférence onusienne. Les négociateurs se sont également mis d’accord sur des engagements visant à tripler la capacité des énergies renouvelables et à doubler l’efficacité énergétique d’ici à 2030. D’autres progrès ont également été réalisés, notamment la mise en œuvre du Fonds pour les pertes et préjudices, destiné à soutenir les pays en développement vulnérables au changement climatique. L’Azerbaïdjan a été annoncé comme hôte officiel de la COP29 du 11 au 22 novembre de l’année prochaine.

Colombie : la COP16 sur la biodiversité · La Colombie a été officiellement choisie pour accueillir la COP16 sur la biodiversité l’an prochain, du 21 octobre au 1er novembre 2024, après le retrait de la Turquie. Cette COP interviendra près de deux ans après l’accord conclu lors des dernières négociations en 2022 à Montréal qui promettait de préserver 30 % des terres et des océans d’ici à 2030. Rappelons que la Colombie abrite une formidable biodiversité, constitue un exemple dans sa manière de collaborer avec les peuples autochtones et les communautés locales et est à l’avant-garde de la conservation durable de la biodiversité.

