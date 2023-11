Temps de lecture estimé : 2 minutes

Depuis un an, le bitcoin a vu son cours augmenter de 121 %. La reine des cryptomonnaies valait 15 512 euros le 1er janvier dernier. Aujourd’hui, elle s’échange à plus de 34 000 euros.

Retour sur une année folle. Le 6 juillet dernier, le patron de BlackRock, Larry Fink, tonnait : « Le bitcoin est l’or numérique ». À cette époque, la crypto reine valait 27 455 euros, soit déjà presque le double de sa valeur au début de l’année. En octobre, rebelote, l’homme d’affaires déclare une nouvelle fois sa flamme au bitcoin en le qualifiant cette fois de valeur refuge. « Je pense que la hausse que nous avons vue est due à la recherche de valeur refuge avec les problèmes liés à la guerre d’Israël ou du terrorisme mondial », précise-t-il. En ces temps de trouble, la crédibilité du bitcoin semble alors plus que jamais à son apogée.

Une crypto qui domine son marché par la confiance

C’est pourquoi, tout au long de l’année, la dominance du bitcoin sur les autres cryptomonnaies n’a eu de cesse de s’accentuer. D’après CoinGecko, la reine des cryptos représentait à elle seule 47,15 % de son marché en septembre. Une véritable hégémonie.

Les investisseurs se sont fiés au bitcoin cette année et ont privilégié cette cryptomonnaie à d’autres altcoins moins performants. L’Ethereum, par exemple, a connu quelques fâcheux soubresauts malgré une année finalement dans le vert. Le Tether, lui, est resté léthargique depuis un an.

Mais le bitcoin en 2023, c’est aussi une année d’innovation et d’accumulation de confiance. En témoigne l’indicateur hashrate, qui lorsqu’il est haut, signifie que le réseau est plus sécurisé et plus rentable. Cette année, dès le mois de mai, il battait ses records. Encore une fois, la confiance autour de la monnaie en est sortie grandie. Le cours du BTC clôture alors les onze premiers mois de l’année avec une hausse spectaculaire. Avec 121 % d’augmentation sur cette période, très peu d’actifs font mieux dans le monde.

Un ETF bitcoin spot pourrait arriver, le marché s’emballe

Le lundi 16 octobre dernier, le bitcoin voyait son cours progresser de 5 % en seulement dix minutes. La raison ? Le media Cointelegraph annonçait que le projet d’ETF « bitcoin spot » du géant BlackRock était validé par le gendarme boursier américain. Finalement, l’info s’avérait être une intox. Mais d’ici à quelques semaines, elle pourrait enfin se vérifier.

Pour rappel, un ETF est un fonds indiciel bien plus accessible et qui suit les fluctuations d’un indice boursier. En créer un pour le bitcoin permettrait de démocratiser son échange auprès de plus petits portefeuilles. À ce titre, le Journal du coin rappelle que « le volume quotidien de bitcoins échangés au comptant sur Binance est d’environ 10 milliards de dollars, tandis que le volume des dérivés (dont ETF, ndlr), toujours sur Binance, représente 50 milliards de dollars ».

Si BlackRock venait à concrétiser cet ETF bitcoin spot, alors l’année 2024 pourrait être encore plus radieuse pour la crypto reine. « Nous recevons des demandes de clients du monde entier pour investir dans les cryptomonnaies », appuie le patron de BlackRock, qui tient peut-être entre ses mains un projet qui révolutionnera le marché. Peut-être alors, le BTC retrouvera son plus haut historique, à 52 278 euros. Mais cette fois-ci de manière pérenne !