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TRIBUNE. De l’usine à la flotte, en passant par l’hôtellerie-restauration, la Gestion des Temps et Activités (GTA) s’impose comme un nouveau levier stratégique pour naviguer dans les turbulences économiques et géopolitiques. Par Marc Journeux, président de Truckonline.

Le monde des entreprises est confronté à une double accélération : celle de sa digitalisation et celle d’une complexité réglementaire, économique et géopolitique sans précédent. Dans ce paysage en constante évolution, marqué par des tensions qui exacerbent la volatilité des marchés et la pression sur les coûts de l’énergie et des matières premières, la gestion de l’humain est devenue un enjeu stratégique majeur. Au cœur de cette transformation se trouve un levier en pleine expansion, la Gestion des Temps et Activités (GTA), qui conjugue planning, opérationnel et gestion RH.

Bien loin d’être un outil de « pointage », la GTA est en passe de devenir un moteur de croissance fondamental pour les organisations dont les marges ne cessent de s’effriter. La mutation est comparable à celle qu’ont connue la gestion de la relation client avec l’avènement des logiciels CRM, ou la sécurisation des processus de paie grâce à des systèmes financiers intégrés. La GTA réinvente la gestion des collaborateurs, ce qui transforme les contraintes administratives en opportunités de performance.

Les chiffres le confirment : le marché global du Time & Activity Management (TAM), étroitement lié au plus vaste marché du Workforce Management (WFM) accélère. Selon de récentes analyses sectorielles, il est projeté de passer de 2,5 milliards USD en 2024 à 6,32 milliards USD en 2033, affichant un taux de croissance annuel moyen de 12,3 %. Cette dynamique est le reflet d’une prise de conscience généralisée de l’importance de ce levier stratégique, en France comme à l’échelle mondiale.

Des impératifs universels : conformité, transformation digitale et performance humaine

La force de la GTA repose sur plusieurs piliers, dont l’impact se fait sentir dans tous les secteurs d’activité, bien au-delà de la sphère industrielle ou logistique :

La transformation digitale et l’automatisation boostée par l’IA : à l’image des outils numériques qui ont fluidifié les processus de vente ou de facturation, une solution de GTA réduit drastiquement les erreurs manuelles, automatise la collecte et le traitement des données et optimise la gestion des équipes. Aujourd’hui, l’intégration de l’intelligence artificielle pousse cette automatisation un cran plus loin, et offre des capacités d’analyse prédictive pour anticiper les fluctuations d’activité, affiner les plannings et libérer un temps précieux pour des tâches à plus forte valeur ajoutée.

: à l’image des outils numériques qui ont fluidifié les processus de vente ou de facturation, une solution de GTA réduit drastiquement les erreurs manuelles, automatise la collecte et le traitement des données et optimise la gestion des équipes. Aujourd’hui, l’intégration de l’intelligence artificielle pousse cette automatisation un cran plus loin, et offre des capacités d’analyse prédictive pour anticiper les fluctuations d’activité, affiner les plannings et libérer un temps précieux pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. La complexification réglementaire : face à des législations du travail de plus en plus détaillées et des exigences de conformité croissantes, la GTA devient le garant de la sécurité juridique et financière de l’entreprise, là où des dérives exposent à des amendes conséquentes

L’optimisation de la productivité et l’allocation des ressources : l’analyse fine des données de temps et d’activités, enrichie par les algorithmes d’IA, offre une visibilité inédite sur l’utilisation des ressources humaines. Cette transparence permet une planification encore plus précise, une meilleure allocation des effectifs en fonction des besoins réels et une prise de décision RH éclairée.

L’intégration aux écosystèmes RH et paie : la GTA n’opère pas en vase clos. Elle s’intègre au SIRH et aux logiciels de paie, ce qui garantit une cohérence et une efficacité de bout en bout dans l’administration du personnel et la production de données fiables pour le pilotage stratégique.

Un intérêt multi sectoriel

L’impact de la GTA prend une dimension encore plus profonde lorsqu’elle est adaptée aux spécificités de chaque secteur, contribuant à la fois à la performance et au bien-être des collaborateurs.

Dans des secteurs où les réglementations sont nombreuses et strictes, comme celui du transport routier, la GTA est bien plus qu’un outil de conformité. Les réglementations concernant les temps de conduite et de repos sont complexes et demandent une gestion précise. Une solution de GTA optimise les plannings des conducteurs, améliore significativement la sécurité routière en gérant la fatigue et offre un pilotage stratégique des flottes. Au-delà de la stricte réglementation, une GTA efficace et intégrée permet de calculer en temps réel les marges liées aux opérations de transport. De plus, la GTA devient un pilier du bien-être et de la rétention des conducteurs, un enjeu crucial dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre qualifiée et de fortes pressions concurrentielles.

Autre exemple dans la restauration rapide ou la restauration en général, un secteur caractérisé par des pics d’activité intenses, des horaires variés, une forte proportion de contrats à temps partiel et un turnover souvent élevé. Ici, une solution de GTA permet d’optimiser la planification des équipes en temps réel en fonction de la fréquentation anticipée, ce qui permet de préserver la marge, de garantir le respect des temps de pause et des limites horaires, et d’assurer une gestion équitable des plannings. Elle aide à réduire le « no-show » et l’absentéisme par une meilleure anticipation, et contribue activement à la satisfaction des employés en leur offrant plus de visibilité et de flexibilité sur leurs horaires.

Enfin, l’hôtellerie, un secteur souvent synonyme de service ininterrompu et de forte saisonnalité, bénéficie également de la GTA. Qu’il s’agisse de la réception, du service en chambre, de la restauration ou de l’entretien, la gestion des équipes doit s’adapter en permanence aux fluctuations de l’occupation et aux événements spécifiques. Une solution de GTA permet d’optimiser les plannings pour s’assurer que le bon nombre de collaborateurs avec les bonnes compétences est disponible au bon moment, sans sureffectif coûteux ni sous-effectif pénalisant l’expérience client. Elle facilite la gestion des congés et des remplacements, assure la conformité aux conventions collectives spécifiques et offre aux employés une meilleure visibilité et prévisibilité de leurs horaires, essentielle pour leur équilibre vie pro/vie perso et leur fidélisation dans un secteur en tension.

Un instrument de dialogue social et d’agilité stratégique

Au-delà de ces applications sectorielles, la GTA s’affirme comme un instrument de dialogue social. Loin d’être perçue uniquement comme un outil de contrôle, une solution bien implémentée et transparente peut favoriser un sentiment d’équité et d’autonomie. En offrant aux collaborateurs une meilleure visibilité sur leurs heures, leurs congés et leurs plannings, et en facilitant les demandes et les échanges avec la hiérarchie, elle renforce l’engagement et la confiance. Dans un environnement économique et social où l’agilité et la résilience sont des qualités déterminantes, l’adoption d’une approche de GTA est une démarche essentielle pour recréer de la marge et assurer une croissance durable.