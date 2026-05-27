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Entre retour au bureau et télétravail, une nouvelle pratique gagne du terrain dans les entreprises, le coffee badging. Derrière ce terme se cache un comportement simple mais révélateur des tensions du travail hybride : venir au bureau quelques minutes… juste pour être vu !

Né dans le contexte du retour progressif au bureau après la généralisation du télétravail, le coffee badging désigne le fait de se rendre sur son lieu de travail uniquement pour une courte durée, souvent le temps d’un café ou d’un passage rapide, avant de repartir travailler ailleurs. Une pratique qui s’inscrit dans les nouveaux équilibres du travail hybride et interroge directement les politiques de retour en présentiel.

Une présence symbolique pour répondre aux règles du bureau

Concrètement, le coffee badging consiste à « badger », échanger quelques mots avec ses collègues, prendre un café, puis quitter les locaux pour finir sa journée à distance. Venir au bureau quelques heures, se faire remarquer et puis… repartir ! Cette pratique est apparue en réponse aux politiques de retour au bureau (RTO), de plus en plus strictes dans certaines entreprises. Elle permet de respecter formellement les obligations de présence tout en conservant les avantages du télétravail. Selon Capital, elle illustre aussi une forme de contournement des règles, parfois perçue comme un moyen de « cocher la case de la présence sans réellement travailler sur site » .

Beaucoup de salariés cherchent à préserver la flexibilité acquise pendant la période post-covid. Le bureau devient alors un lieu de passage plus qu’un espace de travail continu.

Un révélateur des tensions du travail hybride

Si le phénomène intrigue autant les entreprises, c’est parce qu’il met en lumière une forme de désalignement entre management et salariés. Le coffee badging apparaît souvent lorsque les règles du travail hybride sont jugées floues ou trop contraignantes. Dans ce contexte, venir quelques heures devient une solution intermédiaire. Comme le souligne Hellowork, cette pratique est aussi liée à une logique de présentéisme moderne : certains salariés viennent au bureau pour « faire acte de présence » avant de retourner en télétravail.

Au-delà de son aspect anecdotique, le coffee badging pose une vraie question : comment repenser le rôle du bureau ? Entre lieu de collaboration, espace social et simple point de passage, sa fonction évolue rapidement. Cette tendance interroge directement les organisations, qui doivent clarifier leurs attentes et redonner du sens à la présence sur site. Sans cadre clair, le risque est de voir se multiplier ces formes de présence minimale, symptomatiques d’un travail hybride encore en construction.