Sony : objectifs dépassés, perspectives en berne • Sony, le géant japonais de l’électronique, annonce avoir surpassé ses objectifs pour l’exercice clos en mars, avec un bénéfice net de 970,6 milliards de yens, bien que pourtant légèrement en baisse. Malgré une augmentation des ventes de 19 %, le bénéfice opérationnel a alors diminué de 7,2 %. Pour l’année en cours, Sony prévoit d’ailleurs une nouvelle baisse de son bénéfice net et de ses ventes, notamment en raison d’une diminution des ventes de la console PlayStation 5. La division PlayStation a par la même occasion récemment annoncé la suppression de 900 emplois, ce qui pourrait significativement impacter les ventes de la PS5. Enfin, Sony envisage également un fractionnement de ses actions et un programme de rachat d’actions pour maintenir sa liquidité.

Guerre commerciale : les USA montent la garde contre la Chine • La Maison-Blanche a annoncé une hausse drastique des droits de douane sur 18 milliards de dollars de produits chinois, en affirmant vouloir protéger les entreprises américaines de la concurrence jugée déloyale de Pékin. Ces droits de douane touchent ainsi divers secteurs, tels que les semi-conducteurs et les véhicules électriques, dont les droits passent de 25 % à 100 %. Ainsi, cette décision intervient après un investissement massif de plus de 860 milliards de dollars via l’Initiative pour la Recherche Avancée (IRA) pour soutenir les industries stratégiques. Rappelons-le, Washington accuse la Chine de subventionner massivement ses industries, entraînant une surproduction qui nuirait aux marchés mondiaux et freinerait le développement industriel ailleurs. Enfin, bien que certains experts estiment que ces mesures sont plus symboliques qu’efficaces économiquement, elles pourraient renforcer la relocalisation de la production américaine.

Crédits à la consommation : quand les prêts pallient les fins de mois • Une étude de Meilleurtaux, révèle qu’en 2023, plus de la moitié des crédits à la consommation avaient pour motif de combler des besoins urgents de trésorerie, comme le paiement des factures mensuelles. Les demandes de prêts ont alors augmenté de 10 %, mais le montant emprunté a pourtant diminué, avec une moyenne de 8 000 euros contre 10 000 euros en 2022. Ainsi, selon Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux, les célibataires sont ceux qui sollicitent principalement ces prêts, pour répondre à des besoins immédiats, comme les dépenses courantes ou les réparations urgentes. Enfin, la baisse du montant emprunté s’explique par la prudence accrue des prêteurs pour éviter les défauts de remboursement.

Le feu olympique sous haute surveillance : 32 actions contestées • Gérald Darmanin a révélé mardi que depuis l’arrivée de la flamme olympique en France le 8 mai dernier, 32 tentatives de « contestations » ont été déjouées. Le ministre de l’Intérieur a par ailleurs souligné qu’il s’agissait de protestations diverses, sans caractère criminel. Les autorités ont notamment empêché des tentatives d’affichage de banderoles par les renseignements territoriaux. Trois drones ont également fait l’objet d’interceptions tout comme quatre télépilotes depuis le début du relais à Marseille. Concernant les enquêtes administratives préalables aux Jeux, 331 000 ont été menées, entraînant ainsi l’exclusion de 1 193 personnes. Enfin, plus de 17 000 personnes ont déjà demandé un QR code pour accéder aux zones olympiques à Paris.

L’UE divisée sur la restauration de la nature • Onze ministres de l’Environnement de l’UE, dont la France, exhortent les Vingt-Sept à approuver une loi sur la restauration des écosystèmes, une mesure actuellement bloquée. L’accord, conclu mi-novembre 2023 entre le Parlement européen et les États membres sur cette législation, reste ainsi en attente de validation formelle. Les ministres pressent donc les Vingt-Sept à confirmer ce texte lors d’une réunion qui aura lieu le 17 juin prochain. Cette loi vise alors à restaurer 20 % des terres et des espaces marins de l’UE d’ici à 2030, ainsi qu’à revitaliser au moins 30 % des habitats dégradés. Malgré des concessions, des dissensions persistent, avec trois États qui envisagent un vote contre et cinq s’abstenant. L’absence d’un consensus inquiète sur la politique environnementale de l’UE, alors que la restauration des écosystèmes devient cruciale pour lutter contre le changement climatique.

