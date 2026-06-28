Le monde évolue, et les besoins en santé avec lui. La population vieillit, tandis que les maladies chroniques restent omniprésentes. Pour y répondre, les médicaments sont indispensables. Pourtant, la France peine à suivre le rythme. Face à une dépendance croissante envers l'étranger, des questions de souveraineté sanitaire émergent et inquiètent de plus en plus les professionnels du secteur.
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