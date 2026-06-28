Le monde évolue, et les besoins en santé avec lui. La population vieillit, tandis que les maladies chroniques restent omniprésentes. Pour y répondre, les médicaments sont indispensables. Pourtant, la France peine à suivre le rythme. Face à une dépendance croissante envers l'étranger, des questions de souveraineté sanitaire émergent et inquiètent de plus en plus les professionnels du secteur.

En termes de souveraineté sanitaire, la France accuse un retard conséquent. Consciente de ce décalage avec ses voisins européens, elle tente, par tous les moyens, de reprendre la main. Cette souveraineté sanitaire – soit la capacité à garantir son autonomie dans l’accès aux médicaments et dispositifs médicaux – est indispensable pour s’imposer comme une puissance mondiale sérieuse, aussi bien en termes de diplomatie qu’en termes de guerre économique.