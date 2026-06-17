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TRIBUNE. Pendant trop longtemps, la mobilité internationale est restée le privilège d’une élite académique bien précise : étudiants de grandes écoles de commerce ou d’ingénieurs, déjà dotés des codes, des réseaux et du capital financier pour s’expatrier un semestre. Aujourd’hui, les alternants veulent, eux aussi, vivre cette opportunité et sont intégralement légitimes à y prétendre. Pourtant, dans les faits, le système actuel continue de les exclure. Par Samuel Errera et Arnaud Lery (CEO Ami Panorama et experts en mobilité internationale et académique).

On réduit encore trop souvent l’expérience internationale à quelque chose de purement personnel, une bulle d’épanouissement ou une ligne vaguement floue sur un CV. C’est une erreur de perspective majeure car l’impact professionnel d’une immersion à l’étranger est immédiat.

Sur le terrain, la différence est majeure entre un profil qui a déjà dû s’adapter à un autre environnement, bousculer ses habitudes, et un profil qui n’a jamais quitté son cadre. Les réflexes changent, la maturité s’accélère et la manière de communiquer évolue radicalement. Ces expériences produisent des compétences d’adaptations professionnelles qu’aucune salle de cours ne saura jamais enseigner : gestion de l’incertitude, agilité opérationnelle, intelligence relationnelle, lecture interculturelle. Ce sont précisément les soft skills que les recruteurs s’arrachent. Pourtant, le système français continue de sous-évaluer cette valeur en enfermant la mobilité dans des cases trop rigides.

Un parcours du combattant qui décourage avant le départ

Dans la vraie vie, l’alternant qui veut partir fait face à un chemin de croix. Conventions tripartites impossibles à boucler, financements opaques, rythmes entreprise incompatibles, lourdeur administrative globale : les freins s’accumulent. En conséquence, beaucoup abandonnent avant même d’avoir essayé, découragés par la bureaucratie.

Brisons le dogme du semestre obligatoire

Si l’on veut réellement démocratiser l’international et en faire un levier d’ascension sociale, il faut changer de doctrine. Le modèle du semestre complet ou de l’année de césure à l’étranger est totalement inadapté à la réalité des entreprises et des apprentis.

Une expérience courte, densément construite, rythmée par des rencontres professionnelles et des missions concrètes, peut déjà tout changer. Il est temps de donner à tous les alternants de France les moyens de décoller.