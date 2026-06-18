Comme chaque année depuis 1982, le 21 juin se place sous le signe de la musique partout en France. Concerts de rue, scènes improvisées, fanfares et spectacles en plein air feront vibrer les habitants. Un rendez-vous festif qui marque l'arrivée de l'été et témoigne de la place singulière qu'occupe la musique dans nos vies. Au-delà du simple divertissement, elle favorise l’épanouissement et crée du lien entre les individus.
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