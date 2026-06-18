Comme chaque année depuis 1982, le 21 juin se place sous le signe de la musique partout en France. Concerts de rue, scènes improvisées, fanfares et spectacles en plein air feront vibrer les habitants. Un rendez-vous festif qui marque l'arrivée de l'été et témoigne de la place singulière qu'occupe la musique dans nos vies. Au-delà du simple divertissement, elle favorise l’épanouissement et crée du lien entre les individus.

« La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. » Peut-on contredire le philosophe allemand Friedrich Nietzsche, lorsqu’on sait que la musique tient une place considérable, voire quotidienne, dans la vie des Français. En effet, selon une étude réalisée en 2023 pour le Centre National de la Musique (CNM), « près de 40 % des moins de 25 ans chantent quotidiennement ou quasi quotidiennement et 30 % d'entre eux pratiquent un instrument très régulièrement », indique Jean-Philippe Thiellay, président du CNM.