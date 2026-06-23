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Audace. C’est l’essence même de Paris Pionnières – devenue Willa – l’une des premières structures en France à proposer un accompagnement dédié aux femmes dans l’innovation. Fondé en 2005, le réseau n’a cessé de se structurer et s’étend aujourd’hui à l’échelle nationale et internationale. Chaque année, Willa accompagne près de 500 femmes – entrepreneures, mais aussi freelances ou salariées – avec une ambition claire : impulser l’égalité économique à tous les niveaux.

En 2005, moins de 5 % des entreprises innovantes étaient fondées ou cofondées par des femmes. En 2025, elles étaient 15 %. Un chiffre qui a triplé en vingt ans, « mais qui reste insuffisant », alerte Marie-Virginie Klein, présidente de l’accélérateur de mixité WILLA depuis juin 2025 et autrice de Femmes dirigeantes : comment elles ont osé. En effet, les femmes continuent de lever moins de fonds que les hommes, de se sentir moins légitimes à entreprendre ou à gravir les échelons au sein de l’entreprise qui les emploie. Autant de freins que le réseau Willa s’engage à lever aux côtés des femmes qu’il accompagne.

Un accompagnement sur mesure

Chaque année, Willa accompagne 150 start-up fondées ou cofondées par des femmes. Le réseau s’appuie sur un collectif de 250 coachs mobilisés pour accompagner les femmes à chaque étape de leur parcours : de la structuration du projet à la stratégie de communication en passant sur la gestion de leur équilibre entre vie personnelle et professionnelle, ou encore l’accès aux aides juridiques existantes.

« Nous accompagnons les femmes à oser, prendre confiance et à développer leur posture de leader », résume la présidente.

Willa intervient avant même la création d’un projet. Le réseau propose des ateliers pour accompagner chaque étape du développement. « Nous sommes là durant les trois premières années de vie d’une entreprise », précise Marie-Virginie Klein.

Avec trois principaux programmes : le programme émergence, baptisé « Willa possible » (à prononcer en anglais !), pour passer de l’idée à l’action avec des ateliers et des temps de partage. « Parfois cette étape sert aussi à se rendre compte que le projet n’est pas encore assez mature, qu’il nécessite plus de temps. C’est important de bien évaluer le moment pour se lancer, surtout en période de crise économique. » Ensuite, la deuxième étape, le « Willa start », vise à structurer et développer le business sur six mois avec des coachings et des mises en relation. Le dernier programme, celui de la croissance, donne accès à des subventions et des rencontres avec des investisseurs pour pérenniser le projet.

Les projets accompagnés par Willa se distinguent souvent par leur impact social, dans des secteurs comme la santé, l’inclusion, l’éducation ou la transition écologique. « Nous observons aussi l’émergence de la femtech et de la tech inclusive, avec des solutions numériques responsables », souligne la présidente.

Tech et IA : ouvrir la voie aux femmes

Aujourd’hui, les femmes restent sous-représentées dans la tech et l’innovation. Alors que la révolution de l’intelligence artificielle (IA) s’accélère, elles peinent à y trouver leur place. « Nous encourageons les femmes à prendre le train de l’IA en marche. »

Dans les domaines de la tech et de l’IA, l’inégalité d’accès aux financements représente un frein majeur pour les femmes. « Aujourd’hui, si sur la ligne de départ il y a une femme et dix hommes c’est normal qu’à l’arrivée il n’y ait que 10 % des femmes entrepreneures. Nous, ce que nous voulons c’est mettre 50 % de femmes et 50 % d’hommes sur la ligne de départ », conclut Marie-Virginie Klein.

LISA BEGOUIN