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Longtemps considéré comme un simple concept RH, le « belonging », ou sentiment d’appartenance, s’impose aujourd’hui comme un facteur clé de bien-être et de fidélisation des salariés. Dans un contexte où le télétravail, la quête de sens et les démissions rebattent les cartes du monde professionnel, les entreprises cherchent désormais à créer un environnement où chacun se sent réellement à sa place.

Venir au bureau ne se résume plus à accomplir ses missions. Pour de nombreux salariés, le travail est aussi un lieu où ils veulent se sentir écoutés, reconnus et intégrés. C’est précisément ce que recouvre le « belonging » : le sentiment de pouvoir être soi-même au sein de son entreprise et d’y trouver sa place. Bien plus qu’un effet de mode, cette notion devient un véritable levier de performance et d’engagement.

Le sentiment d’appartenance, bien plus qu’une question d’ambiance

Le belonging ne dépend pas uniquement d’une bonne ambiance entre collègues ou d’un afterwork réussi. Il repose sur un ensemble de facteurs : des valeurs partagées, une culture d’entreprise assumée, un management bienveillant et la possibilité pour chacun de s’exprimer sans avoir à jouer un rôle. Comme le résume Welcome to the Jungle, il s’agit de « pouvoir être soi au travail, sans jouer un rôle ».

Les entreprises ont tout intérêt à cultiver ce sentiment d’appartenance. Selon une étude mondiale d’EY en 2023, 41 % des salariés déclarent que leur lieu de travail est l’endroit où ils ressentent le plus fort sentiment d’appartenance après leur domicile. Pourtant, le même rapport révèle que 75 % des répondants disent avoir déjà ressenti un sentiment d’exclusion au travail. Le besoin est d’autant plus fort que l’isolement progresse. D’après une étude KPMG relayée par Welcome to the Jungle, 45 % des salariés affirment se sentir isolés au travail au moins de temps en temps. Le défi consiste donc à créer des équipes où chacun se sent reconnu, peu importe son poste ou son ancienneté.

Un levier pour fidéliser… à condition qu’il soit authentique

Créer un sentiment d’appartenance ne consiste pas à multiplier les activités de team building ou les événements festifs. Les salariés attendent avant tout de la cohérence entre les discours et les actes. La reconnaissance du travail, les perspectives d’évolution, l’écoute des managers ou encore la flexibilité sont autant d’éléments qui renforcent durablement le belonging. Les bénéfices sont nombreux. Des chercheurs de la Harvard Business Review rappellent que le sentiment d’appartenance est un besoin humain fondamental.

À l’heure où les salariés accordent une importance croissante aux valeurs de leur employeur, le belonging devient également un argument d’attractivité. Les nouvelles générations recherchent des entreprises où elles pourront évoluer sans renoncer à leur identité. En retour, les organisations qui parviennent à instaurer ce climat de confiance voient souvent leurs équipes plus engagées, plus collaboratives et moins enclines à partir. Bref, pourquoi rester dans une entreprise ? Lorsque les salariés trouvent une réponse qui dépasse le salaire ou les avantages, ils ne viennent plus seulement travailler. Ils ont le sentiment de faire partie d’un collectif dans lequel ils ont véritablement leur place.