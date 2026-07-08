Longtemps considéré comme un passeport vers l'emploi, le diplôme ne garantit plus une insertion rapide sur le marché du travail. Ralentissement économique, exigences accrues des recruteurs, inadéquation entre les compétences recherchées et les profils disponibles… Les obstacles se multiplient, y compris pour les diplômés des grandes écoles.
Envie de lire la suite ?
Nos articles en intégralité à partir de 1,99€/mois
sans engagement
(annulable à tout moment)
Si vous êtes déjà abonné, connectez-vous juste en dessous