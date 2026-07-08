Longtemps considéré comme un passeport vers l'emploi, le diplôme ne garantit plus une insertion rapide sur le marché du travail. Ralentissement économique, exigences accrues des recruteurs, inadéquation entre les compétences recherchées et les profils disponibles… Les obstacles se multiplient, y compris pour les diplômés des grandes écoles.

Après plusieurs années d'études, l'entrée dans la vie active ressemble de plus en plus à un parcours du combattant pour les jeunes diplômés. Si le chômage des jeunes demeure un sujet récurrent, une autre tendance interpelle : même les profils issus des écoles les plus prestigieuses rencontrent désormais davantage de difficultés pour décrocher un premier emploi. Derrière cette évolution se cachent plusieurs facteurs structurels qui interrogent les pratiques de recrutement des entreprises.