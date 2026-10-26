L’événement de la semaine passée, c’était, sans conteste, la Paris Games Week (du 22 au 25 octobre). En un mot, c’est le dynamisme de l’industrie qui a marqué cette édition, avec 160 000 visiteurs. Une 15e édition portée par les annonces prometteuses des jeux à venir et des consoles qui continuent de faire parler d’elles. Mais derrière ces sourires de façade se cache aussi une réalité économique bien plus sombre.
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