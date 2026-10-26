L’événement de la semaine passée, c’était, sans conteste, la Paris Games Week (du 22 au 25 octobre). En un mot, c’est le dynamisme de l’industrie qui a marqué cette édition, avec 160 000 visiteurs. Une 15e édition portée par les annonces prometteuses des jeux à venir et des consoles qui continuent de faire parler d’elles. Mais derrière ces sourires de façade se cache aussi une réalité économique bien plus sombre.

En 2025, 40,2 millions de Français ont joué à un jeu vidéo au moins une fois dans l’année. Et 76 % des joueurs jouent au moins une fois par semaine, d’après une étude Médiamétrie pour le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL). « Le jeu vidéo dépasse largement le simple divertissement pour devenir un véritable vecteur de sociabilité et d’échanges intergénérationnels, transformant ce loisir en marqueur identitaire et culturel fort pour toutes les générations », a confirmé James Rebours, président du SELL. Mais en réalité, l’industrie vidéoludique se retrouve à un tournant de son histoire. Cette crise est mondiale, et la France n’y fait pas exception.