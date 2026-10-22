Tags, graffitis, collages, pochoirs et même mosaïques... L’expression « art urbain » recouvre une multitude de pratiques. Avec un point commun : faire de la rue un terrain de jeu artistique à ciel ouvert. Dès les années 1960, une génération d’artistes hors des sentiers battus investit les murs, loin des galeries et des musées. Retour sur un mouvement qui a bouleversé les codes de l’art.

« Être le témoin actif d'une humanité riche en contradictions est une de mes ambitions. C'est l'anonyme de la rue qui intervient sur les reflets de la culture dominante. » Ces mots sont ceux de Jacques Villeglé, plasticien et peintre français – connu pour avoir « arraché » des affiches dans tout Paris et transformé la rue en œuvre d’art. Jusqu’au 14 février 2027 une exposition lui est dédiée au Musée Carnavalet à Paris.