Art urbain
Crédits : DepositPhotos

Tags, graffitis, collages, pochoirs et même mosaïques... L’expression « art urbain » recouvre une multitude de pratiques. Avec un point commun : faire de la rue un terrain de jeu artistique à ciel ouvert. Dès les années 1960, une génération d’artistes hors des sentiers battus investit les murs, loin des galeries et des musées. Retour sur un mouvement qui a bouleversé les codes de l’art.

« Être le témoin actif d'une humanité riche en contradictions est une de mes ambitions. C'est l'anonyme de la rue qui intervient sur les reflets de la culture dominante. » Ces mots sont ceux de Jacques Villeglé, plasticien et peintre français – connu pour avoir « arraché » des affiches dans tout Paris et transformé la rue en œuvre d’art. Jusqu’au 14 février 2027 une exposition lui est dédiée au Musée Carnavalet à Paris.

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Lisa Begouin
Journaliste. Si la curiosité est un vilain défaut, elle m'a permis d'en faire mon métier ! Je suis ravie de faire partie de l'équipe d'ÉcoRéseau Business, dont l'objectif est d'informer avec un regard constructif et optimiste. Dans mes articles, je m'efforce de rester aussi objective que possible… sauf quand il est question de Bordeaux, ma ville de cœur !

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