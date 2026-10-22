Tags, graffitis, collages, pochoirs et même mosaïques... L’expression « art urbain » recouvre une multitude de pratiques. Avec un point commun : faire de la rue un terrain de jeu artistique à ciel ouvert. Dès les années 1960, une génération d’artistes hors des sentiers battus investit les murs, loin des galeries et des musées. Retour sur un mouvement qui a bouleversé les codes de l’art.
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