Fête de l'entreprise 2026
Crédits : J'aime ma boite

Comme chaque troisième jeudi d’octobre, la Fête de l’entreprise est de retour ! Ce jeudi 15 octobre, l’événement organisé par J’aime ma boite, signe sa 24e édition. Le thème de cette année ? « L’entreprise, notre boussole à tous ! ». Dans un monde de plus en plus incertain, l’entreprise reste un repère stable pour les Français. D’ailleurs, 72 % d’entre eux assurent aimer leur boite, selon le sondage Ifop dévoilé à l’occasion de la Fête de l’entreprise.

« Plus que jamais, nous (les entrepreneurs, ndlr) sommes le socle du pays », a clamé Sophie de Menthon, présidente d’Ethic et fondatrice de J’aime ma boite, début octobre lors de la conférence de presse organisée en amont de l’événement. Cette dernière a appelé les députés de l’Assemblée nationale – dont certains étaient présents – à se lever ce jeudi 15 octobre, jour de la fête de l’entreprise, « en soutien avec les salariés et entrepreneurs ». « Il en va de la survie de nos entreprises », a-t-elle ajouté. Au moment où nous écrivons ces lignes nous ne savons pas si son souhait s’est réalisé…

L’entreprise, un « acteur de confiance » dans un climat de défiance

Depuis 2002, l’Ifop réalise un sondage sur le rapport qu’entretiennent les Français avec l’entreprise. Premier constat : « en 2002, on avait une vision idéologisée de l’entreprise. Les choses ont changé : maintenant, l’entreprise est un acteur de confiance », a souligné Frédéric Dabi, directeur général de l’Ifop. Et cela s’explique par le climat de défiance envers les politiques qui n’a jamais été aussi forts, ces deux phénomènes sont concomitants. « On vit l’éclipse du politique », a-t-il complété, et ce au profit de l’entreprise qui est devenue « un acteur de confiance ».

Désormais, selon le directeur général de l’Ifop, les Français voient en l’entreprise une structure qui peut changer leur vie. Et qui les écoute. « Aujourd’hui, on attend l’entreprise sur des sujets qui n’étaient pas les siens. » À l’image des patrons qui mettent en place des actions pour octobre rose, ou des entreprises qui prennent des engagements climatiques par exemple.

Cette année, le sondage Ifop révèle que 72 % des Français aiment leur boite et l’entreprise apparait comme un repère pour 70 % d’entre eux. D’où la thématique de la Fête de l’entreprise 2026 : l’entreprise est devenue une boussole.

Mettons l’entreprise au cœur des débats

« Aujourd’hui, l’entreprise est devenue une vraie nécessité », appuie Sophie de Menthon. « C’est comme la Saint-Valentin ! C’est le jour où il faut avouer haut et fort que votre entreprise est un lieu où vous aimez aller, où vous vous sentez bien ! Ce rendez-vous, les Français ne le ratent plus depuis plus de vingt ans », détaillait Sophie de Menthon, dans nos colonnes. L’objectif de cette édition de la Fête de l’entreprise ? placer l’entreprise au cœur des débats. « Les politiques ne parlent pas, ou peu, de l’entreprise », déplore la présidente d’Ethic.

Pour Benoit Perrin, directeur de Contribuables Associés, il faut recentrer le sujet de la présidentielle à venir autour des créateurs de richesse. « Quand on regarde le budget qui vient d’être voté, l’une des victimes ce sont les entreprises ! ».

J’aime ma boite a présenté son nouveau clip, avec une envie : s’adresser à la jeunesse. Et casser l’idée reçue selon laquelle aimer sa boite serait dépassé.

Lisa Begouin
Journaliste. Si la curiosité est un vilain défaut, elle m'a permis d'en faire mon métier ! Je suis ravie de faire partie de l'équipe d'ÉcoRéseau Business, dont l'objectif est d'informer avec un regard constructif et optimiste. Dans mes articles, je m'efforce de rester aussi objective que possible… sauf quand il est question de Bordeaux, ma ville de cœur !

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