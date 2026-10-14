Comme chaque troisième jeudi d’octobre, la Fête de l’entreprise est de retour ! Ce jeudi 15 octobre, l’événement organisé par J’aime ma boite, signe sa 24e édition. Le thème de cette année ? « L’entreprise, notre boussole à tous ! ». Dans un monde de plus en plus incertain, l’entreprise reste un repère stable pour les Français. D’ailleurs, 72 % d’entre eux assurent aimer leur boite, selon le sondage Ifop dévoilé à l’occasion de la Fête de l’entreprise.

« Plus que jamais, nous (les entrepreneurs, ndlr) sommes le socle du pays », a clamé Sophie de Menthon, présidente d’Ethic et fondatrice de J’aime ma boite, début octobre lors de la conférence de presse organisée en amont de l’événement. Cette dernière a appelé les députés de l’Assemblée nationale – dont certains étaient présents – à se lever ce jeudi 15 octobre, jour de la fête de l’entreprise, « en soutien avec les salariés et entrepreneurs ». « Il en va de la survie de nos entreprises », a-t-elle ajouté. Au moment où nous écrivons ces lignes nous ne savons pas si son souhait s’est réalisé…

L’entreprise, un « acteur de confiance » dans un climat de défiance

Depuis 2002, l’Ifop réalise un sondage sur le rapport qu’entretiennent les Français avec l’entreprise. Premier constat : « en 2002, on avait une vision idéologisée de l’entreprise. Les choses ont changé : maintenant, l’entreprise est un acteur de confiance », a souligné Frédéric Dabi, directeur général de l’Ifop. Et cela s’explique par le climat de défiance envers les politiques qui n’a jamais été aussi forts, ces deux phénomènes sont concomitants. « On vit l’éclipse du politique », a-t-il complété, et ce au profit de l’entreprise qui est devenue « un acteur de confiance ».

Désormais, selon le directeur général de l’Ifop, les Français voient en l’entreprise une structure qui peut changer leur vie. Et qui les écoute. « Aujourd’hui, on attend l’entreprise sur des sujets qui n’étaient pas les siens. » À l’image des patrons qui mettent en place des actions pour octobre rose, ou des entreprises qui prennent des engagements climatiques par exemple.

Cette année, le sondage Ifop révèle que 72 % des Français aiment leur boite et l’entreprise apparait comme un repère pour 70 % d’entre eux. D’où la thématique de la Fête de l’entreprise 2026 : l’entreprise est devenue une boussole.

Mettons l’entreprise au cœur des débats

« Aujourd’hui, l’entreprise est devenue une vraie nécessité », appuie Sophie de Menthon. « C’est comme la Saint-Valentin ! C’est le jour où il faut avouer haut et fort que votre entreprise est un lieu où vous aimez aller, où vous vous sentez bien ! Ce rendez-vous, les Français ne le ratent plus depuis plus de vingt ans », détaillait Sophie de Menthon, dans nos colonnes. L’objectif de cette édition de la Fête de l’entreprise ? placer l’entreprise au cœur des débats. « Les politiques ne parlent pas, ou peu, de l’entreprise », déplore la présidente d’Ethic.

Pour Benoit Perrin, directeur de Contribuables Associés, il faut recentrer le sujet de la présidentielle à venir autour des créateurs de richesse. « Quand on regarde le budget qui vient d’être voté, l’une des victimes ce sont les entreprises ! ».

J’aime ma boite a présenté son nouveau clip, avec une envie : s’adresser à la jeunesse. Et casser l’idée reçue selon laquelle aimer sa boite serait dépassé.