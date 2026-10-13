Le Mondial de l'Auto célèbre cette année sa 91e édition, Porte de Versailles à Paris ! Du 12 au 18 octobre, le salon a lieu dans un contexte tendu. Cela n’a pourtant pas empêché le président de la République, Emmanuel Macron, d’inaugurer le premier jour du salon, où sont attendus pas moins de 500 000 visiteurs. Mais voilà, sur les 49 stands, 21 sont occupés par des marques chinoises.
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