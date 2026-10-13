L'industrie automobile représente 7 % du PIB de l'UE. Alors, l'Europe cherche à se mobiliser face à la concurrence chinoise.
Crédits : DepositPhotos

Le Mondial de l'Auto célèbre cette année sa 91e édition, Porte de Versailles à Paris ! Du 12 au 18 octobre, le salon a lieu dans un contexte tendu. Cela n’a pourtant pas empêché le président de la République, Emmanuel Macron, d’inaugurer le premier jour du salon, où sont attendus pas moins de 500 000 visiteurs. Mais voilà, sur les 49 stands, 21 sont occupés par des marques chinoises.

Avec un secteur automobile qui représente 7 % du PIB de l’Union européenne, l’Europe appelle à se mobiliser et à sortir de sa position défensive. L’UE entend alors créer un label « Made in Europe » pour se protéger de la concurrence chinoise. Et ce label devrait aussi toucher l’industrie automobile, dont les représentants sont de plus en plus inquiets face… à une Chine en pleine forme.

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