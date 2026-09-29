Face à la concurrence chinoise, l’Union européenne veut réserver une part de ses marchés publics et de ses aides aux productions du continent. Mais derrière cette préférence industrielle, une question divise les États membres : faut-il privilégier les seules entreprises européennes ou associer les partenaires commerciaux de l’Union ? Entre la ligne défendue par Paris, les réserves de Berlin et les demandes britanniques, le projet « Made in Europe » révèle les difficultés à bâtir une stratégie industrielle commune.

Alors que les tensions commerciales redessinent les équilibres économiques mondiaux, Bruxelles entend reprendre la main sur son industrie. Présenté le 4 mars 2026 par le commissaire européen à l'Industrie, Stéphane Séjourné, l’Industrial Accelerator Act doit notamment stimuler la production européenne dans plusieurs secteurs stratégiques. Mais les discussions engagées entre les États membres montrent que protéger l’industrie du continent ne signifie pas nécessairement s’accorder sur les frontières de cette protection.