Face à la concurrence chinoise, l’Union européenne veut réserver une part de ses marchés publics et de ses aides aux productions du continent. Mais derrière cette préférence industrielle, une question divise les États membres : faut-il privilégier les seules entreprises européennes ou associer les partenaires commerciaux de l’Union ? Entre la ligne défendue par Paris, les réserves de Berlin et les demandes britanniques, le projet « Made in Europe » révèle les difficultés à bâtir une stratégie industrielle commune.
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