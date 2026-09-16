Jusqu’au 22 septembre, laissez la voiture au garage et sortez votre plus beau vélo ! La Semaine européenne de la mobilité s’installe dans tous les territoires, sous le thème de « la mobilité pour tous ». En 2025, le secteur des transports représente encore 30 % des émissions de CO2 dans l’Union européenne, d’après Bpifrance. Il s’agit là d’un enjeu environnemental qui concerne les entreprises… et notamment les dirigeants, qui doivent encourager cette transition vers les mobilités douces.
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