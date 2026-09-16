Jusqu’au 22 septembre, laissez la voiture au garage et sortez votre plus beau vélo ! La Semaine européenne de la mobilité s’installe dans tous les territoires, sous le thème de « la mobilité pour tous ». En 2025, le secteur des transports représente encore 30 % des émissions de CO2 dans l’Union européenne, d’après Bpifrance. Il s’agit là d’un enjeu environnemental qui concerne les entreprises… et notamment les dirigeants, qui doivent encourager cette transition vers les mobilités douces.

L’objectif de la France est ambitieux : réduire de 20 % les émissions du secteur des transports d’ici à 2030. Et elle compte beaucoup sur les entreprises pour y parvenir. C’est là qu’entre en jeu la Semaine européenne de la mobilité (16-22 septembre). Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et d’améliorer la qualité de l’air, tout le monde doit y mettre du sien. Concrètement, comment ça se passe en entreprise ?